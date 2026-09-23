Trump vrea să oprească exporturile de motorină din SUA, după ce prețurile la pompă au explodat: „Să nu o mai vindem în străinătate”

Donald Trump susține interzicerea exporturilor de motorină americană, în încercarea de a tempera scumpirile provocate de războiul din Orientul Mijlociu. Criza carburanților în Statele Unite a luat amploare după ce prețul mediu al motorinei a ajuns la nivelul record de 6,53 dolari pe galon.

Președintele Trump s-a declarat favorabil blocării exporturilor de motorină ale Statelor Unite, în contextul în care creșterea abruptă a prețurilor carburanților pune tot mai multă presiune asupra economiei americane și devine o problemă politică înaintea alegerilor legislative de la jumătatea mandatului, potrivit Reuters.

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Liderul de la Casa Albă a abordat subiectul marți, la New York, în timpul unei întâlniri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Și eu am pledat în acest sens. Am spus: «Să nu ne vindem motorina în străinătate». Producem multă motorină. Acest lucru ar putea avea un impact ușor asupra prețului benzinei obișnuite”, a declarat Donald Trump.

Ideea unei restricționări a exporturilor câștigă teren în tabăra republicană. Senatorul de Iowa Chuck Grassley a cerut administrației să trateze motorina la fel cum Washingtonul tratează anumite tehnologii strategice exportate către China.

„Dacă guvernul nostru este capabil să impună un embargou asupra cipului electronic cu destinația China, poate impune un embargo și asupra motorinei pentru a-i ajuta pe fermierii și șoferii de camion americani”, a scris Chuck Grassley, senator republican de Iowa, pe X.

John Thune, liderul majorității republicane din Senat, s-a arătat, la rândul său, „deschis” unei asemenea măsuri, „dacă aceasta ar putea reduce presiunea asupra prețurilor”.

Motorina a ajuns la un record de 6,53 dolari pe galon

Presiunea asupra administrației Trump crește odată cu prețurile de la pompă. Potrivit datelor Asociației Americane de Automobilism (AAA), galonul de motorină, echivalentul a aproximativ 3,78 litri, a ajuns la o medie națională de 6,53 dolari, după o succesiune de noi recorduri.

Scumpirea lovește în special transportatorii și fermierii, două categorii puternic dependente de acest carburant și, în același timp, segmente electorale importante pentru Donald Trump și Partidul Republican.

Miza este cu atât mai mare cu cât Statele Unite se apropie de alegerile legislative de la jumătatea mandatului, programate la începutul lunii noiembrie. O perioadă prelungită cu carburanți foarte scumpi riscă să transforme costul vieții și energia în teme centrale ale campaniei.

Administrația americană analizează însă efectele pe care o oprire a exporturilor le-ar putea avea nu doar pe piața internă, ci și asupra sistemului global de rafinare.

„Examinăm dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere al capacității globale de rafinare și dacă o interdicție totală sau parțială ar fi eficientă”, a declarat Scott Bessent, secretarul american al Trezoreriei.

Trump a precizat că o hotărâre va fi luată „rapid”.

SUA exportă peste 1,4 milioane de barili de produse distilate pe zi

O eventuală interdicție ar avea implicații importante pe piața internațională a energiei. Statele Unite sunt cel mai mare producător și consumator de petrol din lume și, în același timp, un furnizor major de produse petroliere rafinate.

În luna iunie, SUA exportau zilnic peste 1,4 milioane de barili de produse distilate, categorie în care motorina are o pondere majoră, potrivit datelor Agenției americane pentru Informații în domeniul Energiei (EIA).

Limitarea totală sau parțială a acestor livrări ar urmări creșterea cantităților disponibile pe piața americană într-un moment în care războiul din Orientul Mijlociu a amplificat tensiunile asupra sectorului energetic și a împins prețurile carburanților în sus.