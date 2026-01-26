Amenzi 2026 | Câți lei primești amendă dacă fumezi în spații închise

Amenzi 2026. De mai bine de un deceniu, legislația românească interzice fumatul în toate spațiile publice închise, precum și la locul de muncă și în mijloacele de transport în comun. De asemenea, cetățenii nu au voie să fumeze nici în locurile de joacă special amenajate. În caz contrar, pot fi amendați. Iată câți lei primești amendă dacă fumezi în astfel de locuri.

În 2026, legislația privind fumatul în spații închise rămâne strictă, iar amenzile pentru persoanele fizice nu au suferit modificări majore față de anii trecuți, însa definiția „fumatului” a fost extinsă pentru a include și noile tehnologii.

Legea 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun (actualizată – Legea antifumat (15/2016)) arată, prin Articolul 3, că fumatul este interzis în spațiile publice închise.

„Art. 3. (1) Se interzice fumatul în spaţiile publice închise. (2) Fumatul este permis în spaţii special amenajate pentru fumat, cu respectarea următoarelor condiţii obligatorii:

a) să fie construite astfel încât să deservească doar fumatul şi să nu permită pătrunderea aerului viciat în spaţiile publice închise;

b) să fie ventilate corespunzător, astfel încât nivelul noxelor să fie sub nivelurile maxime admise. (3) De la prevederile alin. (1) fac excepţie barurile, restaurantele, discotecile şi alte spaţii publice cu destinaţie similară, dacă îndeplinesc condiţiile alin. (2) lit. b). (4) Prevederile alin. (2) nu se aplică barurilor, restaurantelor, discotecilor şi altor spaţii publice cu destinaţie similară, al căror proprietar sau manager stabileşte şi afişează avertismentul: „În această unitate fumatul este interzis.” (5) Se interzice vânzarea produselor din tutun la bucată, precum şi punerea pe piaţă a pachetelor de ţigări care conţin mai puţin de 20 de bucăţi. (6) Unităţile care comercializează sau deţin automate pentru vânzarea produselor din tutun sunt obligate: a) să afişeze la loc vizibil interzicerea vânzării produselor din tutun tinerilor sub 18 ani; b) să afişeze cuantumul amenzii aplicate pentru nerespectarea prevederilor lit. a). (7) În autorizaţia sanitară de funcţionare a unităţilor care comercializează produse din tutun se introduce o clauză specială de interzicere a vânzării produselor din tutun tinerilor sub 18 ani. (8) Sunt interzise producţia şi importul destinate pieţei interne, precum şi punerea pe piaţă a oricărui produs care nu poartă inscripţionat conţinutul de gudron, de nicotină şi monoxid de carbon din gazele măsurate. (9) Sunt interzise producţia şi importul destinate pieţei interne, precum şi punerea pe piaţă a oricărui produs care nu poartă inscripţionat avertismentul general şi cel adiţional privind pericolul consumării acestuia asupra sănătăţii individuale şi publice. (10) Este interzisă punerea pe piaţă a oricăror produse din tutun de uz oral”, arată legea.

Câți lei primești amendă dacă fumezi în spații închise

Însă, ce amendă iei dacă fumezi în spațiile în care, practic, îți este interzis să faci acest lucru? Potrivit legii în vigoare, în cazul persoanelor fizice, amenda este cuprinsă între 100 și 500 de lei. Aceeași amendă se aplică și pentru fumatul în mijloacele de transport în comun sau în locurile de joacă pentru copii (chiar dacă acestea din urmă sunt în aer liber).

Autorul recomandă: