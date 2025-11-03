Tinerii din Maldive nu vor avea voie să fumeze niciodată în viața lor. Ce presupune legea adoptată deja de autorități. Sunt vizați inclusiv turiștii

Maldive, perela Oceanului Indian, a devenit singura țară din lume care a interzis fumatul la nivel de generație. Potrivit unei noi legi, care a intrat în vigoare la 1 noiembrie, oricărei persoane născute după ianuarie 2007 i se va interzice să consume sau să cumpere produse din tutun – nu doar până la împlinirea vârstei de 18 ani, ci pe viață, informează The Guardian.

Asta înseamnă că tinerii din Maldive, născuți după data limită, nu vor avea voie să fumeze niciodată, nici măcar la 18, 30 sau 80 de ani. Cei care au deja vârsta legală pot continua să fumeze fără restricții.

Măsura, inițiată de președintele Mohamed Muizzu la începutul acestui an va „proteja sănătatea publică și va promova o generație fără tutun”, a declarat ministerul Sănătății.

„Conform noii prevederi, persoanelor născute la sau după 1 ianuarie 2007 le este interzis să cumpere, să utilizeze sau să vândă produse din tutun în Maldive”, a adăugat sursa citată.

„Interdicția se aplică tuturor produselor din tutun, iar comercianții cu amănuntul sunt obligați să verifice vărsta cumpărătorilor înainte de vânzare.”, precizează autoritățile.

Turistii nu mai au voie să fumeze în Maldive

Măsura se aplică și vizitatorilor acestei națiuni cu 1.191 de insulițe de corali, împrăștiate pe aproximativ 800 km de-a lungul ecuatorului, și cunoscută pentru turismul său de lux.

Ministerul a declarat că menține, de asemenea, o interdicție completă privind importul, vânzarea, distribuția, deținerea și utilizarea țigărilor electronice și a produselor de vaping, aplicabilă tuturor persoanelor, indiferent de vârstă.

Ce amenzi vor aplica autoritățile

Vânzarea de produse din tutun către minori se pedepsește cu 50.000 de rufiyaa (3.200 de dolari), în timp ce utilizarea dispozitivelor de vaping se pedepsește cu 5.000 de rufiyaa (320 de dolari).

O interdicție similară la nivel de generație, propusă în Regatul Unit, este încă în curs de desfășurare a procesului legislativ, în timp ce Noua Zeelandă – prima țară care a adoptat o astfel de lege împotriva fumatului – a abrogat-o în noiembrie 2023, la mai puțin de un an de la introducerea acesteia.

