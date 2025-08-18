Prima pagină » Știri externe » Opoziția din Franța denunță abordarea „SLABĂ” a UE în negocierile privind Ucraina /Apare o „dependență de schimbarea strategică” a SUA

18 aug. 2025, 15:13, Știri externe
Manuel Bombard, unul dintre liderii opoziției din Franța, a criticat, luni, poziția slabă a Administrației Emmanuel Macron și a Europei față de negocierile dintre Statele Unite și Rusia pentru oprirea războiului din Ucraina.

”Din nefericire, această situație evidențiază poziția slabă a Uniunii Europene, a Franței, la modul general, poziția față de președintele SUA și față de președintele Rusiei. Dacă nu cumva, în actuala situație, nu ar trebui să ne felicităm că Franța merge în bagajul domnului Zelenski pentru a participa la sesiunea de informare despre summitul desfășurat săptămâna trecută. Nu spun că nu ar trebui să meargă, dar este dovada că se deplasează neputincios, într-un rol care ar trebui să fie un rol central de impulsionare a păcii, a unei păci corecte și durabile între Ucraina și Rusia”, a declarat deputatul Manuel Bompard, coordonatorul național al formațiunii Franța Nesupusă (LFI, stânga, opoziție), într-un interviu acordat postului France Info.

”Aceasta este consecința unei politici aplicate de luni de zile și de ani. Noi, partidul Franța Nesupusă, spunem de câteva luni că este necesară atenție asupra alinierii la poziția americană, întrucât deveniți dependenți de schimbarea strategică a Statelor Unite, mai ales de schimbarea strategică produsă după alegerea președintelui Donald Trump. Iar acum suportăm prețul. Iar acum încearcă să creeze condițiile pentru o pace care să fie cel mai puțin nefavorabilă Ucrainei”, a subliniat Manuel Bompard.

Uniunea Europeană și Marea Britanie cer Statelor Unite să insiste pentru o ”pace corectă” între Rusia și Ucraina. Donald Trump propune, după summitul cu Vladimir Putin, un acord care ar însemna cedări teritoriale în favoarea Rusiei, garanții de securitate pentru Ucraina și imposibilitatea admiterii țării în NATO.

Volodimir Zelenski și liderii Franței, Germaniei, Marii Britanii, Italiei, Finlandei, alături de Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, și de Mark Rutte, secretarul general al NATO, se vor întâlni luni cu Donald Trump la Washington.

Foto: Profimedia

VIDEO Trump se va CONSULTA cu aliații din NATO și cu Zelenski, după summitul cu Putin /„Depinde de ei să accepte”

VIDEO Putin salută întâlnirea „CONSTRUCTIVĂ” cu Trump /O „soluție durabilă” în Ucraina trebuie să țină cont de „preocupările legitime” ale Rusiei

