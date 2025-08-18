După întâlnirea istorică de vineri, din Alaska, cu Vladimir Putin, președintele SUA, Donald Trump, îi primește luni, la Casa Albă, pe Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, și alți lideri europeni. Alături de liderul de la Kiev vor fi Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, Alexander Stubb, președintele Finlandei, Emmanuel Macron, președintele Franței, Georgia Meloni, premierul Italiei, Keir Starmer, prim-ministrul Marii Britanii, și Mark Rutte, secretarul general al NATO.

Întâlnirea de luni vine după ce liderii europeni s-au reunit duminică într-o videoconferință a „Coaliției de Voință”, la finalul căreia președintele Franței, Emmanuel Macron, a transmis că „dacă arătăm astăzi slăbiciune în fața Rusiei, punem bazele unor noi conflicte”.

„Dacă Europa vrea să fie liberă și independentă, trebuie să fim temuți și să fim puternici”, a spus Macron.

Președintele Franței a precizat că liderii europeni și Volodimir Zelenski îi vor cere luni lui Donald Trump să precizeze până unde este dispus să se alăture demersului Europei în a oferi garanții de securitate pentru Ucraina.

Volodimir Zelenski a spus că toate părțile implicate au nevoie de negocieri reale, care pot începe unde se află linia frontului în acest moment.

„Linia de contact este cea mai bună linie pentru discuţii (…) Rusia încă nu are succes în regiunea Doneţk. Putin nu a reuşit să o cucerească în 12 ani, iar Constituţia Ucrainei face imposibilă cedarea sau schimbul de teritorii”, a declarat Volodimir Zelenski.

Witkoff: Putin a fost de acord să includă garanții de securitate într-un posibil acord de pace

Steve Witkoff, emisarul special al lui Donald Trump, a declarat duminică, într-un interviu pentru CNN, că Vladimir Putin a fost de acord să includă „garanții de securitate solide” pentru Ucraina din partea Statelor Unite, ca parte a unui posibil acord de pace.

„Am ajuns la un acord prin care Statele Unite şi alte naţiuni europene ar putea oferi un limbaj de tip Articol 5 ca garanţie de securitate. Este prima dată când am auzit că ruşii sunt de acord cu o astfel de prevedere într-un acord de pace”, a spus Steve Witkoff.

Zelenski cere clarificări

La scurt timp, Ursula von der Leyen a salutat acest anunț.

„Salutăm dorinţa preşedintelui Trump de a oferi garanţii de securitate Ucrainei similare articolului 5”, a declarat președinta Comisiei Europene.

În ceea ce îl privește pe președintele Ucrainei, Ursula von der Leyen a cerut mai multă transparență în ceea ce privește garanțiile de securitate care ar urma să fie incluse într-un acord de pace.

„Ceea ce a spus preşedintele Trump despre garanţiile de securitate este mult mai important pentru mine decât opinia lui Putin. Putin nu ne va oferi nicio garanţie de securitate”, a spus președintele Ucrainei, care a dat exemple de mai multe detalii care trebuie clarificate.

„Dacă vor exista trupe pe teren, dacă va exista protecţie ca în alte ţări, în aer, ştiţi la ce mă refer. Vrem cu adevărat un răspuns la aceste întrebări pentru a înţelege ce înseamnă garanţiile de securitate”, a explicat acesta.

Marco Rubio, șeful diplomației americane, a afirmat că „dacă nu vom reuşi să ajungem la un acord în această privință (n.r. acord de pace), vor exista consecinţe”.

„Nicio decizie cu privire la Ucraina nu poate fi luată fără Ucraina”

O reacție după ședința „Coaliției de Voință” a avut și Nicușor Dan, președintele României, care a cerut continuarea presiunilor asupra Rusiei, inclusiv prin noi sancțiuni, până când se va ajunge la un acord de pace.

„Ucraina are nevoie de sprijinul nostru. Nicio decizie cu privire la Ucraina nu poate fi luată fără Ucraina. Acesta este dreptul legitim al Ucrainei. Consolidarea Ucrainei înseamnă consolidarea securității Europei și a regiunii noastre.

În cadrul Coaliției, ne-am exprimat disponibilitatea de a contribui, alături de Statele Unite și de partenerii noștri europeni, la oferirea unor garanții solide de securitate – esențiale în acest proces de pace. Istoria ne-a arătat că Rusia nu își respectă propriile angajamente. Ca vecini ai Ucrainei, contribuția noastră la aceste garanții de securitate înseamnă o investiție directă în propria noastră securitate”, a transmis Nicușor Dan.

