Zelenski a ajuns la Washington pentru a discuta cu Trump OPRIREA războiului din Ucraina: „Sper că va obliga Rusia să încheie o pace adevărată”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns la Washington DC pentru discuţii cruciale cu liderul american Donald Trump, înainte ca acesta să se întâlnească şi cu liderii europeni. Zelenski şi-a exprimat încrederea că Ucraina va obţine garanţii solide de securitate cu sprijinul Statelor Unite şi al partenerilor europeni.

„Am ajuns deja la Washington, mâine mă voi întâlni cu preşedintele Trump. Mâine vom discuta şi cu liderii europeni. Îi mulţumesc preşedintelui SUA pentru invitaţie. Cu toţii împărtăşim dorinţa puternică de a pune capăt rapid şi definitiv acestui război. Iar pacea trebuie să fie durabilă”, a scris Zelenski pe X.

Preşedintele ucrainean a amintit de pierderile teritoriale anterioare şi de eşecurile garanţiilor de securitate primite în trecut, subliniind importanţa luptei actuale pentru independenţa Ucrainei.

„Ucrainenii luptă pentru pământul lor, pentru independenţa lor. În prezent, soldaţii noştri înregistrează succese în regiunile Doneţk şi Sumî. Sunt încrezător că vom apăra Ucraina şi că poporul nostru va fi întotdeauna recunoscător preşedintelui Trump, tuturor americanilor şi tuturor partenerilor şi aliaţilor noştri pentru sprijinul şi ajutorul lor nepreţuit.”, a spus Zelenski, potrivit Politico.eu.

Zelenski a mai declarat că Rusia trebuie să pună capăt războiului început de ea însăşi şi că speră ca „forţa comună, alături de America şi de prietenii noştri europeni, va obliga Rusia să încheie o pace adevărată”.

Witkoff: Putin a fost de acord să includă garanții de securitate într-un posibil acord de pace

Steve Witkoff, emisarul special al lui Donald Trump, a declarat duminică, într-un interviu pentru CNN, că Vladimir Putin a fost de acord să includă „garanții de securitate solide” pentru Ucraina din partea Statelor Unite, ca parte a unui posibil acord de pace.