Maria Zaharova îi ia apărarea lui Trump și critică publicația Time: „Numai problemele bolnave psihic ar face așa ceva”

Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, i-a luat apărarea președintelui american Donald Trump în chestiunea apariției sale pe coperta revistei Time.

Președintele s-a declarat „nemulțumit” de fotografia de pe coperta revistei. Zaharova a spus că „numai persoanele cu probleme de sănătate ar face așa ceva”.

„Doar oamenii nesănătoși, obsedați de răutate și ură – poate chiar ciudați – ar fi putut alege o astfel de fotografie”, a spus ea furioasă.

Parcă printr-o încercare de apropiere de Washington DC după o perioadă tensionată, Kremlinul a criticat revista Time. Revista Time l-a ilustrat pe Trump pe coperta revistei, într-un articol care lăuda eforturile sale pentru încheierea acordului de pace din Orientul Mijlociu, considerând-o „cea mai proastă din toate timpurile”.

Fotografia a fost făcută dintr-un unghi jos, cu Trump iluminat din spate de lumina puternică a soarelui, lăsându-l cu litera „M” al titlului Time, pe care Trump l-a descris drept „ceva plutind deasupra capului meu, care arăta ca o coroană plutitoare, dar una extrem de mică”.

Președintele SUA a apărut pe coperta revistei după ce a semnat luni în Egipt un pact pentru a pune capăt războiului Israelului în Gaza, după doi ani de război sângeros.

Trump a salutat acordul dintre Israel și gruparea militantă palestiniană Hamas ca fiind unul care a necesitat „3.000 de ani” pentru a fi încheiat.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: