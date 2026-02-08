Prima pagină » Actualitate » Celebrul Dracula continuă să producă bani, inclusiv pentru marii creatori de modă. Cât costă noua geantă Dior, inspirată din legenda lui Vlad Ţepeş

Celebrul Dracula continuă să producă bani, inclusiv pentru marii creatori de modă. Cât costă noua geantă Dior, inspirată din legenda lui Vlad Ţepeş

Luiza Dobrescu
08 feb. 2026, 07:00, Actualitate

Deşi este un personaj fictiv, Dracula a fost inspirat din legenda domnitorului Vlad Ţepeş şi continuă să suscite interes şi să aducă bani mulţi acelora care îl aleg ca temă centrală, mai ales în modă. Noua colecţie de genţi de la Dior a fost creată special pentru împătimiţii cititului, dar face ravagii printre vedetele de la Hollywood, mai ales că aceştia din urmă şi le şi pot permite.

Una dintre cele mai cunoscute figuri din istoria noastră a pus România pe harta turismului internaţional, graţie autorului Bram Stocker care a creat din domnitorul Vlad Ţepeş un personaj însetat de sânge care a supravieţuit veacurilor.

Casa Dior, prin creatorul Jonathan Anderson, a redat viaţa personajului creat de scriitorul Bram Stocker şi inspirat de Vlad Ţepeş. O geantă Dracula se vinde cu 3.000 de euro în magazinul Dior din Galerile Lafayette din Paris.

Faptul că vedete ca Rihanna sau Jennifer Lawrence nu se mai despart de aceste accesorii au făcut ca genţile Casei Dior să fie foarte căutate, în ciuda culorilor ţipătoare, exact ca şi coperta cărţii cu acelaşi nume.

Dior a lansat o colecție de genți tote inspirate de cărți, ca un omagiu adus iubitorilor de literatură. Colecția reimaginează estetica clasică a coperților de cărți în modele elegante și ușor de purtat, îmbinând perfect moda și povestea.

Preţul este în baht vietnamez şi este echivalent cu suma de 3.000 de euro

Preţul este în baht thailandez şi este echivalent cu suma de 3.000 de euro

Chiar şi costul acestora este de poveste, având în vedere că preţul de pornire al uneia pleacă de la 2.500 de euro şi poate ajunge şi până la 7.500 de euro, în funcţie de carte şi de dimensiunea acesteia:

„Bonjour tristesse!” de Francoise Sagan-3.000 de euro

„Dracula” lui Bram Stocker-3.100 euro

„Les fleurs du mal” a lui Charles Baudelaire – aproape 3.000 de euro

„Madame Bovary” a lui Gustave Flaubert – 2.300 de euro

„In cold blood” – Truman Capote – aproape 3.000 de euro

„Liaisons dangerous” de Pierre Ambroise François Choderlos de Laclos-3.000 de euro

„Ulysses” a lui James Joyce-aproape 3.000 de euro. 

În urmă cu ceva timp, Casa Dior a fost acuzată că a copiat mai multe modele de costumaţii din portul tradiţional românesc şi le-a atribuit ca pe nişte creaţii proprii.

Se pare că românii continuă să inspire designerii Casei Dior, care, de data aceasta, s-au folosit de un personaj fictiv dar care are legătură tot cu România.

Gândul a găsit celebra geantă pe raftul magazinului Dior din Galeriile Lafayette din Paris chiar în momentul în care câţiva clienţi se interesau de preţ.

Faptul că este purtată de vedete de la Hollywood suscită un plus de interes pentru cumpărătorii din întreaga lume.

