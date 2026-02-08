8 Februarie, calendarul zilei: Bitză împlinește 47 de ani, Nick Nolte face 85. Este ucis Marian Cozma

Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 8 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Mihai Biță, cunoscut sub numele de scenă Bitză, este unul dintre cei mai respectați artiști ai hip-hop-ului românesc, cu o carieră solidă începută la sfârșitul anilor ‘90. Născut pe 8 februarie 1979, în București, el și-a construit o carieră solo apreciată, caracterizată printr-un stil matur, introspectiv și profund. Versurile sale abordează teme precum problemele societății, lupta interioară, experiențele de viață, dependențele, dar și dorința de schimbare și evoluție personală. În anul 2006, a fost recompensat cu Discul de Aur pentru albumul Sinuciderea unui înger, distincție acordată ca urmare a vânzării a peste 15.000 de exemplare. Pe lângă muzică, Bitză a fost implicat și în proiecte culturale și sociale, colaborând cu nume importante din hip-hop și din alte genuri muzicale. Prin vlogul “Vorbește Shotul”, de pe canalul său oficial de YouTube, el oferă publicului din mediul online detalii inedite despre prieteniile sale cu artiști consacraţi din România.

Nick Nolte, născut pe 8 februarie 1941, în Omaha, Nebraska, este unul dintre cei mai respectați actori americani, recunoscut pentru stilul său natural și pentru capacitatea de a interpreta personaje complexe. Şi-a început cariera în anii ‘70, în special în televiziune, iar în scurt timp a devenit cunoscut și în cinematografie. Un punct important în ascensiunea sa a fost rolul din filmul 48 Hrs. (1982), unde a jucat alături de Eddie Murphy, producție care a fost un succes comercial și l-a propulsat în atenția publicului larg. De-a lungul anilor, a interpretat personaje din drame intense, filme de acțiune și thrillere, fiind apreciat pentru seriozitatea și realismul cu care intră în pielea fiecărui rol. Printre cele mai cunoscute filme în care a jucat se numără The Prince of Tides (1991), Affliction (1997), The Thin Red Line (1998). A fost nominalizat la Premiul Oscar de trei ori și a primit recunoaștere internațională pentru capacitatea sa de a construi personaje credibile, cu adâncime psihologică. A fost, de asemenea, nominalizat la Globurile de Aur și la premiile BAFTA.

Marian Cozma, născut pe 8 septembrie 1982, în București, a fost un handbalist talentat, cunoscut pentru evoluțiile sale remarcabile în echipa națională și în cluburile de top din Europa. A jucat ca pivot și s-a remarcat prin forță, tehnică și spirit de luptător. S-a lansat la Dinamo București, club unde a început să se afirme și să atragă atenția echipelor importante din Europa. După această perioadă, el a semnat cu KC Veszprém, una dintre cele mai puternice echipe de handbal din Ungaria. A evoluat și pentru echipa națională a României, reprezentând cu mândrie țara în competiții internaționale și fiind apreciat pentru calitățile sale sportive. Tragedia care a cutremurat lumea handbalului s-a petrecut pe 8 februarie 2009, când Cozma a fost atacat violent într-un bar din Veszprém. În urma loviturilor primite, el a suferit o hemoragie cerebrală și a murit la doar 26 de ani. Evenimentul a șocat atât România, cât și Ungaria, iar numele său a devenit un simbol al curajului și al pasiunii pentru handbal. De atunci, Marian Cozma este comemorat în numeroase acțiuni și turnee, iar memoria lui rămâne vie în inimile fanilor și ale sportivilor.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1828: Jules Verne 🇫🇷✒️ precursor al literaturii științifico-fantastice. Romanele sale tratează atât prezentul tehnologic al celei de-a doua jumătăți a secolului al XIX-lea cât și lumi imaginare

🎂1894: King Vidor 🇺🇸🎥 regizor, producător de film și scenarist, a cărui carieră întinsă pe o perioadă de 67 de ani a cuprins cu succes perioadele filmului mut și a celui sonor

🎂1921: Lana Turner 🇺🇸🎬 cunoscută în special pentru rolul din filmul noir The Postman Always Rings Twice (1946) care o prezintă în ipostaza de femme fatale

🎂1925: Jack Lemmon 🇺🇸🎬 primul actor care a obținut premiul Oscar atât pentru „Cel mai bun actor în rol principal” cât și pentru „Cel mai bun actor în rol secundar”. Pentru rol secundar în Mister Roberts (1955), iar pentru rol principal în Save The Tiger, din 1973

🎂1926: Neal Cassady 🇺🇸✒️ scriitor american exponențial al generației Beat, l-a inspirat pe Jack Kerouac să scrie On the Road (1957). A murit la 41 de ani, de supradoză

🎂1931: James Dean 🇺🇸🎬 a marcat tineretul american post-belic, mai ales prin rolul lui Jim Stark din filmul „Rebel fără cauză”. Moartea sa tragică, la numai 24 de ani într-un accident de mașină, îl va transforma în idolul unei întregi generații ce se identifică în imaginea tânărului sensibil, nonconformist și rebel, reprezentant al conflictului dintre generații

🎂1932: John Williams 🇺🇸🎼 compozitor. A creat muzica pentru multe filme de succes, precum Jaws (1975), Close Encounters of the Third Kind (1977), Superman: The Movie (1978), The Empire Strikes Back (1980), Raiders of the Lost Ark (1981), E.T. the Extra-Terrestrial (1982), Home Alone (1990), Jurassic Park (1993), Saving Private Ryan (1998), A.I. Artificial Intelligence (2001), Catch Me If You Can (2002), Munich (2005)

🎂1941: Nick Nolte 🇺🇸🎬 nominalizat de trei ori la Premiul Oscar

🎂1974: Seth Green 🇺🇸🎬

🎂1979: Bitză 🇷🇴🎤

Decese 🕯

🕯️1983: Grigore Baștan 🇷🇴🪂 primul general parașutist român. La 20 august 1970 stabilește un record național la saltul cu parașuta, executând un salt din aeronavă de la înălțimea de 10.000 m cu o cădere liberă de 7.000 m

🕯️2007: Anna Nicole Smith 🇺🇸🎬💃🏼 când avea 26 de ani, devine cunoscută prin căsătoria cu miliardarul american J. Howard Marshall, rămânând văduvă după un an. Debutează în comedia „Naked Gun 33⅓: The Final Insult”, unde va juca alături de Leslie Nielsen și Priscilla Presley. În același an joacă în „The Hudsucker Proxy”, alături de Jennifer Jason Leigh și Paul Newman. Moare la 39 de ani, urmare a unei supradoze

🕯️2009: Marian Cozma 🇷🇴🤾🏻‍♂️ În momentul desfășurării Campionatului Mondial de Handbal 2009, era cel mai înalt handbalist de la această competiție și din lume (2,11 m) fiind poreclit de colegi „Păsărilă”. În noaptea de 7 spre 8 februarie 2009, se afla în discoteca Patriota Lokal, orașul maghiar Veszprém, împreună cu alți colegi, pentru a sărbători nașterea copilului unuia dintre colegii săi. A avut loc o altercație, Cozma fiind atacat de un grup de trei romi, fiind înjunghiat de trei ori, inclusiv în inimă. Această plagă i-a cauzat decesul, la 26 de ani

🕯️2014: Maicon Pereira de Oliveira 🇧🇷⚽️ a jucat la Steaua, Șahtior Donețk și alte cluburi din Ucraina. A murit la 25 de ani, accident rutier

🕯️2020: Robert Conrad 🇺🇸🎬

Calendar 🗒

🗒1796: S-a înființat un Consulat general francez la București

🗒1856: Barbu Știrbei decretează desființarea robiei în Țara Românească

🗒1859: Intrarea triumfală a lui Alexandru Ioan Cuza în București, după dubla sa alegere ca domn al Principatelor Române

🗒1860: Se emite de către Ion Ghica decretul prin care în administrație și învățământ este adoptat alfabetul latin

🗒1880: Franța, Germania și Marea Britanie recunosc independența de stat a României

🗒1904: Începe războiul ruso-japonez, după ce marina japoneză lansează un atac surprinzator îndreptat împotriva Portului Arthur, China, distrugând și blocând flota rusă

🗒1915: Controversatul film al lui D. W. Griffith, Nașterea unei națiuni, a avut premiera la Los Angeles

🗒1916: Conform legendei, aflat la Zürich, în cafeneaua „Cabaret Voltaire”, scriitorul Tristan Tzara creează un nou curent de avangardă: dadaismul

🗒1919: Primul zbor comercial aerian Paris – Londra

🗒1941: Este datat Testamentul lui Iuliu Maniu

🗒1946: Este dată publicității o notă a guvernului român conținând observațiile acestuia la prevederile Tratatului de pace și se exprimă regretul că nu s-a recunoscut cobeligeranța României

🗒1984: Jocurile Olimpice de Iarnă se deschid la Sarajevo

🗒1990: Consiliul F.S.N. emite Decretul-lege privind pensionarea cu reducere de vârstă a unor categorii de salariați

🗒2003: Bagdadul predă inspectorilor ONU documentele referitoare la programele de armament nucelar și biochimic de pe teritoriul Irakului

🗒2006: Egiptologul american Otto J. Schaden a dat publicității descoperirea unui nou mormânt de faraon în Valea Regilor

