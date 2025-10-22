Mark Rutte iar îl lingușește pe Donald Trump: Președintele Trump este „CRUCIAL” pentru încheierea războiului din Ucraina

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, declară că președintele american Donald Trump este „crucial” pentru încheierea războiului din Ucraina, summitul de la Budapesta fiind amânat.

El ar urma să-l întâlnească pe președintele american într-o vizită la Casa Albă, la ora 16:00 (23:00 – ora României).

Mark Rutte: Trump este singurul care poate încheia o pace durabilă în Ucraina

Secretarul general al alianței neagă că prezența sa la Washington din această săptămână este o recunoaștere a faptului că recenta întâlnire a președintelui Trump cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar fi fost un „dezastru”.

„Nu, nu este deloc. A fost planificat dinainte. I-am trimis mesaj președintelui după reușitele mari din Gaza și am stabilit o întâlnire la Washington pentru a discuta cum noi îi împărtășim viziunea sa asupra păcii în Ucraina. Și la ultima întâlnire de vinerea trecută, l-ați auzit pe președintele Zelenski – a fost o întâlnire reușită. Este exact ce face un președinte american. Care a deblocat impasul în care se aflau relațiile cu Putin în februarie, și-a luat în serios rolul de lider și chiar garantez pentru el. A fost o întâlnire reușită și lucrăm la asta. Am încredere deplină în președintele Trump și el este singurul care o poate face. Este liderul celei mai puternice țări de pe planetă. Voi sunteți cetățenii unei superputeri. Este cea mai mare putere economică. Este cea mai mare putere militară și aveți un președinte cu multă experiență din primul mandat și are o viziune clară pentru a încheia războiul printr-o pace de durată. Vrea ca vărsarea de sânge să înceteze. Vrea să înceteze uciderile. El înțelege asta și știe că este o mare importanță pentru noi. A avut un dialog cu Putin, a avut un dialog cu Zelenski. Așa cum a procedat în Gaza, punând presiune pe toate taberele relevante, și-a dus treaba la capăt. Așa va proceda și în acest caz ”, a spus secretarul într-o întâlnire cu reporterii la Washington DC.

Trump i-ar fi solicitat lui Zelenski să facă concesii președintelui rus Vladimir Putin pentru a pune capăt războiului, refuzând să-i mai furnizeze rachete Tomahawk Ucrainei.

Rutte susține că întâlnirea a fost „o întâlnire reușită” și că președintele Trump „este singurul care poate realiza acest lucru”, adăugând că are o viziune clară privind încetarea războiului prin încheierea unui acord de pace de durată, potrivit C-SPAN.

Întrebat despre amânarea unui summit între președinții Trump și Putin la Budapesta, Rutte spune că va fi nevoie de discuții între toți liderii implicați, inclusiv între președinții Trump și Putin, pentru a pune capăt războiului sângeros din Ucraina.

Sursa Foto: Profimedia

