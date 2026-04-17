Giorgia Meloni este la Paris, alături de Macron, pentru acordul franco-italian privind Strâmtoarea Ormuz. Ce rol ar putea avea Italia

Președintele Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer și cancelarul german Friedrich Merz vin la Paris. Aceștia vor discuta planul pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz. La summit li se alătură și Giorgia Meloni, prim-ministra Italiei. 

Giorgia Meloni se află azi, 17 aprilie, la Paris, pentru a participa la conferința privind reluarea navigației maritime din Strâmtoarea Ormuz.

Potrivit QuiFinanza , summitul de la Paris are o „importanță strategică”, la care vor participa alte 40 de țări  prin videoconferință.

Summitul E4 – Cele trei faze pentru ieșirea Europei din criza petrolieră

Europa este grav afectată de criza petrolieră după ce Strâmtoarea Ormuz a fost blocată de săptămâni întregi, întâi de către Iran, iar ulterior, de către SUA. Prețurile la carburanți au crescut fulgerător în Europa, care se confruntă acum cu provocări în domeniul aproizionării energetice.

Planul discutat de către liderii europeni în așa zisul „summit E4” a fost împărțit în trei faze, scrie Wall Street Journal. Strategia europeană prevede crearea unei coaliții internaționale care să restabilească siguranța navigației în Strâmtoarea Ormuz după încetarea războiului, fără implicarea directă a SUA.

  • Prima fază – securizarea și eliberarea navelor eșuate;
  • A doua fază – deminarea;
  • A treia fază – patrularea navelor militare pentru a asigura tranzitul energetic și comercial în siguranță.

Giorgia Meloni este la Paris, alături de Macron. Ce rol are Italia?

Italia este a treia forță militară în Europa. Guvernul de la Roma vine cu un atu: dragoarele de mine. Marina militară italiană a participat ieri la o reuniune tehnico-militară de la Paris pentru a evalua opțiuni disponibile pentru deminarea strâmtorii.

Iranul a minat Strâmtoarea Ormuz pe durata războiului de 40 de zile cu SUA. După ce Trump a negociat un armistițiu de 2 săptămâni cu Iranul, summitul E4 de la Paris reprezintă acum un punct de cotitură politic semnificati pentru Giorgia Meloni.

Prim-ministra are alegeri parlamentare anul viitor. Trebuie să iasă în evidență în soluționarea celei mai grave crize energetice prin care a trecut Europa.

Sursa Foto – Javier Bueno Iturbe, Wikipedia Commons

Meloni și Trump sunt acum „certați”

După recentele tensiuni cu Donald Trump, Meloni trebuie să reafirme rolul central al Italiei pe scena europeană, dar și în peisajul geopolitic internațional.

Meloni a fost atacată de Trump. Președintele american a spus că „este inacceptabilă” și că s-a înșelat în privința „curajului” ei.  Meloni a fost considerată anterior „femeia fantastică” de către Trump, ea fiind singurul lider european care a participat la inaugurarea sa pentru cel de-al doilea mandat de președinte al SUA din ianuarie 2025.

Relațiile dintre cei doi s-au răcit considerabil de când Trump a pus la îndoială eficacitatea NATO. În ianuarie 2026, Meloni a sugerat că ar putea închide restaurantele McDonald’s și bazele americane.

Sursa Foto: Profimedia

