Prima pagină » Actualitate » Departamentul de Război al SUA CONFIRMĂ reducerea prezenței trupelor americane în România: „Ajustarea nu va schimba mediul de securitate din Europa”

Departamentul de Război al SUA CONFIRMĂ reducerea prezenței trupelor americane în România: „Ajustarea nu va schimba mediul de securitate din Europa”

Ruxandra Radulescu
29 oct. 2025, 15:48, Actualitate
Departamentul de Război al SUA CONFIRMĂ reducerea prezenței trupelor americane în România:

Departamentul de Război al SUA confirmă reducerea prezenței trupelor americane în Europa, însă a adaugă că acest gest nu  înseamnă și o retragere a Statelor Unite din Europa şi nici un semnal al diminuării angajamentului faţă de NATO şi faţă de Articolul 5.

Instituția americană a subliniat că reducerea trupelor NATO în Europa reprezintă un semn pozitiv al „creșterii responsabilității europene” în raport cu propriile capacități de apărare.

„Ca parte a procesului deliberat al Secretarului de Război de a asigura o postură echilibrată a forțelor militare americane, Echipa de Luptă a Brigăzii a 2-a de Infanterie din Divizia 101 Aeropurtată se va redistribui conform programului în unitatea sa de origine din Kentucky, fără înlocuire.

Aceasta nu este o retragere americană din Europa sau un semnal al unui angajament redus față de NATO și Articolul 5. Mai degrabă, acesta este un semn pozitiv al creșterii capacității și responsabilității europene. Aliații noștri NATO răspund apelului președintelui Trump de a-și asuma responsabilitatea principală pentru apărarea convențională a Europei. Această ajustare a posturii forțelor nu va schimba mediul de securitate din Europa”, a precizat Departamentul de Război al SUA.

Totodată, Statele Unite și-au reafirmat angajamentul de a apăra aliații NATO din Teatru European de Operațiuni.

„SUA menține o prezență robustă în întregul Teatru European de Operațiuni și își menține capacitatea de a desfășura forțe și capabilități pentru a îndeplini obiectivele din Teatru și a sprijini prioritățile SUA, inclusiv angajamentul președintelui Trump de a-și apăra aliații NATO”, a conchis Departamentul de Război al SUA.

FOTO: Profimedia

