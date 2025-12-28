Prima pagină » Știri externe » Mesajul lui Zelenski înainte de negocierile cu SUA: „Multe pot fi rezolvate înainte de Anul Nou. Dacă vor exista decizii, depinde de parteneri”

Mesajul lui Zelenski înainte de negocierile cu SUA: „Multe pot fi rezolvate înainte de Anul Nou. Dacă vor exista decizii, depinde de parteneri”

Olga Borșcevschi
28 dec. 2025, 15:34, Știri externe
Mesajul lui Zelenski înainte de negocierile cu SUA: „Multe pot fi rezolvate înainte de Anul Nou. Dacă vor exista decizii, depinde de parteneri”

Ucraina face tot posibilul pentru a încheia războiul cu Rusia, dar, în cele din urmă, „asigurarea păcii” va depinde de partenerii Kievului, a afirmat duminică preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Acestea sunt unele dintre cele mai active zile diplomatice ale anului şi multe pot fi rezolvate înainte de Anul Nou, iar noi facem totul pentru asta, dar, dacă vor exista decizii, depinde de parteneri”, a scris Zelenski pe Telegram într-o serie de comentarii înainte de discuţiile din Florida pe care urmează să le aibă cu Donald Trump.

Liderul de la Kiev a adăugat că partenerii Ucrainei ar trebui să sporescă presiunea asupra Moscovei, „astfel încât ruşii să resimtă consecinţele propriei agresiuni”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

AIEA: Repararea liniilor electrice în apropierea centralei nucleare Zaporojie a început. Rușii și ucrainenii au acceptat un armistițiu local

Canada oferă Ucrainei 1,8 miliarde de dolari, ca ajutor financiar pentru reconstrucția țării după război

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS AIEA: Repararea liniilor electrice în apropierea centralei nucleare Zaporojie a început. Rușii și ucrainenii au acceptat un armistițiu local
14:47
AIEA: Repararea liniilor electrice în apropierea centralei nucleare Zaporojie a început. Rușii și ucrainenii au acceptat un armistițiu local
FLASH NEWS Brigitte Bardot a scandalizat publicul și a devenit un simbol al Franței. Care a fost ultimul mesaj al actriței, înainte să moară
12:37
Brigitte Bardot a scandalizat publicul și a devenit un simbol al Franței. Care a fost ultimul mesaj al actriței, înainte să moară
LIVE 🚨 Delegația ucraineană a ajuns în Statele Unite pentru discuțiile de pace. Zelenski se arată optimist: „Multe lucruri se pot decide până la Anul Nou”
12:00
🚨 Delegația ucraineană a ajuns în Statele Unite pentru discuțiile de pace. Zelenski se arată optimist: „Multe lucruri se pot decide până la Anul Nou”
EXTERNE Canada oferă Ucrainei 1,8 miliarde de dolari, ca ajutor financiar pentru reconstrucția țării după război
10:45
Canada oferă Ucrainei 1,8 miliarde de dolari, ca ajutor financiar pentru reconstrucția țării după război
ANALIZA de 10 Războiul dintre Rusia și Ucraina, „lecție deschisă” pentru China. Beijingul trage concluzii cheie, se adaptează și modelează din mers planificarea unei invazii în Taiwan
10:00
Războiul dintre Rusia și Ucraina, „lecție deschisă” pentru China. Beijingul trage concluzii cheie, se adaptează și modelează din mers planificarea unei invazii în Taiwan
EXTERNE Sârbii nu prea mai vor să adere la Uniunea Europeană, după ce în urmă cu 15 ani sprijinul era de 70%. Ce arată rezultatele celui mai recent sondaj
23:15
Sârbii nu prea mai vor să adere la Uniunea Europeană, după ce în urmă cu 15 ani sprijinul era de 70%. Ce arată rezultatele celui mai recent sondaj
Mediafax
24 de ore de Cod roșu în Carpații Meridionali și de Curbură. Rafale de 120 km / h
Digi24
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează politica externă a Americii în era Trump 2.0
Cancan.ro
Cât costă rochia purtată de Mirabela Grădinaru la Digi24. De ce a atras atenția tuturor
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Adevarul
Marea hidrocentrală Lotru–Ciunget, capodopera energetică ascunsă în Carpați. A fost numită cea mai grandioasă din Europa
Mediafax
Un incident apare din ce în ce mai des în avioanele de pasageri. Ce fac unii călători și cum reacționează personalul
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Care este mâncarea preferată a lui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru: „Nu ajung să ating calitatea sau gustul mâncării din copilărie”
Cancan.ro
Alex Bodi continuă scandalul aprins cu Ramona Olaru! Musculosul nu se lasă: 'O să aduc eu amintiri de la Agronomie când
Ce se întâmplă doctore
Mihai Voropchievici avertizează: Această zodie este vizată de o forță malefică, pe final de 2025
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Nemții au desenat viitoarea Dacia C-Neo. Viziunea unui tuner axat pe modelele mărcii
Descopera.ro
Ce lichide să nu verși niciodată în chiuvetă și de ce?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
ARCMEDIA aduce bucuria Crăciunului mai aproape de copiii care au cea mai mare nevoie
SPORT Marius Urzică a ales să petreacă de Crăciun la hotelul lui Gică Hagi: „Mergem acolo de patru ani. Totul este la superlativ”
15:29
Marius Urzică a ales să petreacă de Crăciun la hotelul lui Gică Hagi: „Mergem acolo de patru ani. Totul este la superlativ”
HOROSCOP Horoscop 29 decembrie 2025. Racii dețin informații sensibile
15:00
Horoscop 29 decembrie 2025. Racii dețin informații sensibile
ECONOMIE „Oracolele” care au văzut criza din 2008 înainte să vină au pus pariurile pentru 2026. Pe ce mizează investitorii
14:57
„Oracolele” care au văzut criza din 2008 înainte să vină au pus pariurile pentru 2026. Pe ce mizează investitorii
ULTIMA ORĂ Toni Neacșu comentează scandalul din ședința CCR, pe pensia magistraților: „Majoritatea încearcă sa impună astăzi o soluție încălcând legea”
14:55
Toni Neacșu comentează scandalul din ședința CCR, pe pensia magistraților: „Majoritatea încearcă sa impună astăzi o soluție încălcând legea”
BREAKING NEWS CCR amână pentru mâine decizia pe pensiile magistraților. Tabăra pro-Bolojan n-a mai avut cvorum să ia decizia. Culisele amânării, cine înclină balanța în CCR
14:29
CCR amână pentru mâine decizia pe pensiile magistraților. Tabăra pro-Bolojan n-a mai avut cvorum să ia decizia. Culisele amânării, cine înclină balanța în CCR

Cele mai noi