Ucraina face tot posibilul pentru a încheia războiul cu Rusia, dar, în cele din urmă, „asigurarea păcii” va depinde de partenerii Kievului, a afirmat duminică preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Acestea sunt unele dintre cele mai active zile diplomatice ale anului şi multe pot fi rezolvate înainte de Anul Nou, iar noi facem totul pentru asta, dar, dacă vor exista decizii, depinde de parteneri”, a scris Zelenski pe Telegram într-o serie de comentarii înainte de discuţiile din Florida pe care urmează să le aibă cu Donald Trump.

Liderul de la Kiev a adăugat că partenerii Ucrainei ar trebui să sporescă presiunea asupra Moscovei, „astfel încât ruşii să resimtă consecinţele propriei agresiuni”.

