Mesajul șocant al lui Cristian Tudor Popescu înaintea întâlnirii dintre Trump și Putin/ „Ar fi de râs, dacă n-ar fi de plâns”

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a sosit la un hotel din Anchorage, Alaska, cu câteva ore înainte de începerea summit-ului istoric.

Șeful diplomației ruse a fost surprins pe camerele video, purtând în mod sfidător un pulover alb pe care era scris „СССР” ) versiunea rusă a „URSS” = acronimul de la Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste).

Întrebat de reporteri dacă a mai fost în Alaska, ministrul a răspuns afirmativ. El a menționat că Rusia are o poziție clară, care va fi prezentată.

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj dur la adresa lui Lavrov:

„Unde e Rusia

Ar fi de râs, dacă n-ar fi de plâns, „suspansul” în care unii așteaptă întâlnirea-mamut din Alaska. Aceștia uită, iar Trump se face că uită, regula lui Putin, reamintită de tricoul cu CCCP al lui Lavrov: „Acolo unde se cacă Armata Roșie, acolo e Rusia și așa rămâne. Ce-am înșfăcat, nu dăm înapoi”.

Sursa Foto: Shutterstock

Autorul recomandă: Secretarul de stat american Marco Rubio a discutat cu ministrul rus de Externe Serghei Lavrov despre pregătirile pentru SUMMITUL Trump-Putin