Secretarul de stat american Marco Rubio a discutat cu ministrul rus de Externe Serghei Lavrov despre pregătirile pentru SUMMITUL Trump-Putin

Secretarul de stat american Marco Rubio a vorbit marți la telefon cu ministrul rus de Externe Serghei Lavrov, pentru a pregăti summitul din Alaska dintre președinții Donald Trump și Vladimir Putin, a anunțat Departamentul de Stat.

„Ambele părți și-au confirmat angajamentul față de un eveniment de succes”, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tammy Bruce.

Bruce a confirmat că întâlnirea de vineri din statul american Alaska are loc la cererea lui Vladimir Putin.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris întâlnirea drept o „victorie personală” pentru Putin.

Marco Rubio: „Pentru președintele Trump, o întâlnire nu este o concesie”

Într-un interviu pentru un post de radio oferit mai devreme în cursul zilei de marți, Marco Rubio a respins criticile formulate la adresa summitului.

Trump „consideră că, ‘Uite, trebuie să mă uit la tipul ăsta care stă cu mine la masa negocierilor. Trebuie să-l văd față în față. Trebuie să-l aud unu-la-unu. Trebuie să fac o evaluare uitându-mă la el'”, a spus Rubio. „Oamenii trebuie să înțeleagă – pentru președintele Trump, o întâlnire nu este o concesie.”

Trump a declarat că orice acord de pace ar implica „un schimb de teritorii” pentru binele atât al Rusiei, cât și al Ucrainei, care până acum a depins de SUA ca principal furnizor de arme.

Dar pentru că toate domeniile contestate se află în Ucraina, președintele Volodimir Zelenski și aliații săi din Uniunea Europeană se tem că Ucraina se va confrunta cu presiuni pentru a renunța la mult mai mult decât Rusia.

Marți, Administrația Trump a temperat așteptările privind ce progrese majore către o încetare a focului ar putea fi obținute în urma summitului, numind întâlnirea dintre Trump și Putin în Alaska un „exercițiu de ascultare”.

Întrebat de ce Zelenski nu va fi prezent la summitul din Alaska, un purtător de cuvânt al Casei Albe a declarat marți că întâlnirea bilaterală a fost propusă de Putin și că Trump a acceptat, cu scopul de a obține o „mai bună înțelegere” a modului de a pune capăt războiului.

