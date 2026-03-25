Mette Frederiksen, prim-ministrul Danemarcei care i-a ținut piept lui Trump în problema Groenlandei, și-a prezentat demisia în fața Regelui

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a prezentat, miercuri, demisia guvernului său în fața Regelui Frederik al X-lea, după ce coaliția sa tripartită a suferit o înfrângere zdrobitoare în alegerile generale, a anunțat Palatul Regal într-un comunicat, publicația politiken.dk.

Partidele se pregătesc să înceapă negocieri dificile și îndelungate.

„După ce a explicat rezultatele alegerilor și situația parlamentară, prim-ministrul a prezentat demisia guvernului și a recomandat ca reprezentanții partidelor politice care au câștigat alegerile în Folketing să aibă acum posibilitatea de a vorbi despre viitoarea formare a guvernului”, a anunțat Casa Regală .

Alegeri în Danemarca: Mette Frederiksen este în drum spre Rege, după ce partidul ei a înregistrat cel mai slab rezultat din 1903. Cine este fostul premier care ar putea înclina balanța la Copenhaga

Trump își reafirmă sprijinul pentru Viktor Orban, înaintea alegerilor din Ungaria: „Votați-l. E un prieten adevărat. Sunt alături de el până la capăt”