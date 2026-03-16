Michael B. Jordan îl învinge pe Leonardo Di Caprio. Un rol „dublu“ i-a adus Oscarul pentru cel mai bun actor. Unde și-a sărbătorit triumful

Cea de-a 98-a ediție a Premiilor Oscar a fost una plină de surprize. Deși a avut parte de o concurență puternică precum Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke sau Timothée Chalamet, Michael B. Jordan a fost cel care a plecat acasă cu Oscarul pentru cel mai bun actor pentru rolul din „Sinners”. Acesta este primul Oscar al lui Michael B.Jordan, relatează The Guardian.

„Dumnezeu este bun”, a spus acesta de pe scenă. „Dumnezeu este bun.” În aplauzele furtunoase ale Hollywood-ului, actorul a coborât de pe scenă și l-a îmbrățișat strâns pe bunul său prieten, Leo Di Caprio.

Jordan, în vârstă de 39 de ani, se alătură unei liste scurte de actori de culoare care au câștigat mult râvnitul premiu de-a lungul anilor. Printre aceștia se numără: Forest Whitaker pentru „Ultimul rege al Scoției” în 2007, Denzel Washington pentru „Training Day” în 2002 și Sidney Poitier pentru „Liliacele câmpului” în 1964.

În timpul discursului său, Michael i-a menționat și pe cei doi colegi de breaslă care, spune el, i-au „deschis drumul“ – Will Smith și Jamie Foxx.

„Mulțumesc tuturor celor prezenți în această sală și tuturor celor de acasă pentru că mi-au susținut cariera. Știu că voi vreți să reușesc, iar eu vreau să reușesc pentru că voi ați pariat pe mine.”

Imediat după Gală, Michael B. Jordan a plecat să sărbătorească triumful la un restaurant fast-food din apropierea Teatrului Dolby din LA, unde a fost asaltat de fani.

Câștigătorul Oscarului a vizitat restaurantul In-N-Out. Mai multe videoclipuri, care au devenit virale pe rețelele de socializare, îl arată pe Jordan înconjurat de personalul restaurantului și de fani entuziasmați cu care se fotografiază. În tot acest timp, actorul a ținut trofeul pentru cel mai bun actor în mână. Videoclipul se încheie cu actorul în vârstă de 39 de ani savurând un burger după seara sa memorabilă.

În filmul „Sinners”, scris și regizat de Ryan Coogler, Jordan interpretează rolul dublu al fraților gemeni identici Elijah „Smoke” și Elias „Stack” Moore; Jordan a devenit primul actor care a câștigat un Oscar pentru interpretarea unor gemeni.

Jessie Buckley a câștigat Oscarul pentru cea mai bună actriță

Seara trecută, premiul pentru cea mai bună actriță a mers la Jessie Buckley pentru interpretarea sa din „Hamnet”. Ea a jucat rolul lui Agnes, soția lui William Shakespeare, în drama regizată de Chloé Zhao. Buckley a izbucnit în râs înainte să-și înceapă discursul, spunând: „Chiar e ceva extraordinar”.

„Astăzi este Ziua Mamei în Regatul Unit, așa că aș dori să dedic această zi frumosului haos din inima unei mame”, a spus ea. „Toate provenim dintr-o familie de femei care continuă să creeze împotriva tuturor obstacolelor. Vă mulțumesc că m-ați recunoscut în acest rol.”

Buckley, care este irlandeză, a cucerit circuitul premiilor dinaintea ceremoniei, câștigând la categoria sa la Premiile Critics Choice, Globurile de Aur, premiile BAFTA. Este prima actriță irlandeză care a câștigat un premiu Oscar pentru cea mai bună actriță.

