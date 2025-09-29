Prima pagină » Știri externe » Michel Barnier devine deputat la 32 de ani după ce a părăsit Adunarea Națională/ Fostul PREMIER al Franței a înregistrat o performanță notabilă

29 sept. 2025, 12:34
Fostul prim-ministru al Franței Michel Barnier revine în Adunarea Națională, după victoria la alegerile parțiale din a doua circumscripție electorală a Parisului.

Michel Barnier a câștigat al doilea tur al alegerilor parțiale cu 62% . Fostul premier s-a confruntat cu membra Partidului Socialist, Frederique Bredin.

La 32 de ani după ce a părăsit Adunarea Națională, Barnier i-a luat locul lui Jean Laussucq, a cărui candidatură a fost invalidată în iulie 2024 de Consiliul Constituțional. Barnier va deveni al 50-lea deputat al partidului Republicanilor și singurul deputat din capitală al acestei formațiuni, unde cele 18 circumscripții electorale sunt împărțite între stânga și susținătorii lui Macron.

Totuși, statisticile dezvăluie o rată de prezență la vot chiar mai mică decât cea de săptămâna trecută, depășind cu greu 23% dintre cei 75.000 de alegători înscriși în această circumscripție electorală, care se întinde pe arondismentele 5, 6 și 7 din Paris.

„Prezența foarte scăzută la vot – mai puțin de un sfert dintre cei înregistrați s-au prezentat la vot – mă întristează profund. Asistăm la o adevărată criză a democrației”, a denunțat Frederique Bredin.

Președintele Republicanilor salută rezultatul lui Bariner

Michel Barnier a catalogat această situația ca fiind o expresia a „nemulțumirii, oboselii față de politica națională actuală”, potrivit cotidianului Le Figaro.

Președintele Republicanilor, Bruno Retailleau, a remarcat că partidele de stânga au înregistrat o scădere cu peste șase procente față de alegerile legislative din 2024, considerând că rezultatul este „foarte încurajator pentru următoarele alegeri municipale din Paris” și o proiecție inversă a „dinamicii pe care Republicanii au experimentat-o în timpul recentelor alegeri parțiale”.

De asemene, Retailleau a spus despre Barnier că este o „voce a experienței”, descriind fostul său Guvern „o oportunitate și un atu prețios în perioada de incertitudine politică prin care trece țara noastră”.

