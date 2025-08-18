Prima pagină » Știri externe » Mii de palestinieni părăsesc orașul GAZA în timp ce Israelul se pregătește să-l ocupe. Planurile operațiunii vor fi aprobate marți

18 aug. 2025, 18:50, Știri externe
Guvernul Israelului plănuiește să ocupe orașul Gaza. Pregătirile pentru o nouă operațiune i-au determinat pe mii de palestinieni să părăsească orașul duminică. În marile orașe din Israel, zeci de mii de israelieni au ieșit să protesteze pentru încetarea imediată a războiului din Fâșia Gaza, care durează de aproape doi ani.

Potrivit Reuters,protestatarii solicită și eliberarea celor 50 de ostatici rămași în captivitatea teroriștilor Hamas din Fâșia Gaza. Însă, premierul israelian Benjamin Netanyahu nu se lasă înduplecat nici de armistițiul mediat de Egipt și Qatar. El consideră orașul Gaza drept ultimul bastion urban al grupării teroriste Hamas.

Un oficial Hamas a declarat luni că grupul de mediatori ar fi aprobat cea mai nouă propunere de armistițiu, deși nu sunt detalii oficiale dacă Hamas a fost de acord.

De la începerea războiului de pe 7 octombrie 2023, trupele israeliene au ocupat 75% din Fâșia Gaza. Soldații lui Netanyahu se confruntă însă cu un război de gherilă dus de militanții Hamas. Noua ofensivă israeliană ar putea pune în pericol viețile ostaticilor aflați în captivitate din octombrie 2023.

Dani Miran din Tel Aviv, al cărui fiu a fost luat ostatic după masacrul de pe 7 octombrie, se teme de posibile consecințe ale ofensivei israeliene în orașul Gaza.

„Îmi este teamă că fiul meu ar putea fi rănit”, a spus el către jurnaliștii Reuters.

Analiștii susțin că o incursiune israeliană în orașul Gaza ar putea strămuta sute de mii de palestinieni.

