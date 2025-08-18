Prima pagină » Știri externe » Jerusalem Post: Hamas ar fi de ACORD cu cea mai recentă propunere a mediatorilor din Egipt și Qatar: O încetare a focului timp de 60 de zile

18 aug. 2025, 19:06, Știri externe
Hamas a informat mediatorii din Egipt și Qatar că gruparea ar fi aprobat cea mai recentă propunere de încetare a focului din Gaza, conform declarațiilor unui oficial Hamas, luni, pentru Reuters.

Potrivit relatărilor din presă, propunerea prezentată Hamas include o încetare a focului de 60 de zile în schimbul eliberării a zece ostatici israelieni și a corpurilor a altor 18 ostatici israelieni decedați, precum și permiterea accesului ajutorului umanitar în Gaza, prin intermediul grupurilor internaționale de ajutor.

Propunerea include, de asemenea, negocieri pentru a pune capăt războiului, care vor începe odată ce încetarea focului va intra în vigoare.

Răspunsul Hamas „se aliniază în proporție de 98%” cu propunerea emisarului președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, cu care Israelul a fost de acord anterior, a relatat publicația Axios.

Anterior, presa scrisese că întâlnirea dintre premierul Qatarului, facțiunile palestiniene, ministrul egiptean al Informațiilor și reprezentanții Hamas „a fost pozitivă”, a relatat luni Al-Araby TV din Qatar.

Premierul Qatarului a sosit luni în Egipt pentru a se întâlni cu mediatorii cu privire la un potențial acord privind ostaticii, au declarat surse familiare cu situația pentru The Jerusalem Post.

Hamas a primit o propunere actualizată de încetare a focului din partea Egiptului și Qatarului, în timpul unei întâlniri la care au participat și reprezentanți ai mai multor facțiuni palestiniene, a relatat Al-Araby TV.

Potrivit Al-Arabiya, facțiunile palestiniene ar fi fost de acord cu noua propunere, în timp ce delegația Hamas a cerut timp pentru a discuta.

Propunerea actualizată este un acord-cadru cu amendamente la răspunsul recent al Hamas, inclusiv o eliberare în mai multe etape a ostaticilor rămași și o retragere completă a Israelului din Fâșia Gaza.

Al-Arabiya a relatat, de asemenea, că Egiptul ar fi cerut ca delegația Hamas să rămână la Cairo până când se ajunge la un acord, oferindu-le un termen limită de câteva ore pentru a lua o decizie.

Israelul vrea eliberarea tuturor ostaticilor simultan

Sâmbătă seara, biroul prim-ministrului israelian a anunțat că Israelul va accepta doar un acord cuprinzător care să asigure eliberarea tuturor ostaticilor simultan.

Declarația a venit pe fondul recentelor relatări despre flexibilitatea Hamas în ceea ce privește un acord de încetare a focului și eliberarea de ostatici.

„Biroul primului ministru clarifică faptul că Israelul va accepta un acord cu condiția ca toți ostaticii să fie eliberați simultan, și în conformitate cu condițiile noastre pentru încheierea războiului, care includ dezarmarea Hamas, demilitarizarea Fâșiei Gaza, controlul israelian asupra perimetrului Gaza și instalarea unei guvernări fără implicarea Hamas sau a Autorității Palestiniene, care să trăiască în pace cu Israelul,” se arată în declarație.

Gruparea Hamas RESPINGE planul Israelului de relocare a cetățenilor din Gaza

Netanyahu: Israelul negociază cu mai multe state PRIMIREA palestinienilor din Gaza. Ce a spus premierul despre viziunea unui „Israel Mare"

