Strâmtoarea Ormuz este închisă de patru săptămâni, iar piața petrolului este perturbată la nivel global.

Nu se întrevede o soluție rapidă la orizont. Rusia sprijină Iranul militar, informațional și logistic.

Amenințările Iranului cu atacurile la adresa Occidentului și blocarea a 20% a tranzitului petrolier global au declanșat cea mai gravă criză geopolitică de după Al Doilea Război Mondial.

În dimineața zilei 27 martie, Gărzile Revoluționare Iraniene au comunicat că au întors trei nave petroliere din trei țări diferite.

Flota Gărzilor Revoluționare, despre care președintele Trump a afirmat în mod repetat că a anihilat-o, a declarat că Strâmtoarea Ormuz este închisă și orice încercare a unei nave străine de a pătrunde va întâmpina un „răspuns aspru”.

Trump promite că va rezolva criza

Donald Trump face presiuni prin mijloace diplomatice și militare pentru a convinge Iranul să-și înceteze blocada. Între timp, prețurile la gaz, petrol și îngrășăminte sunt în creștere.

Pe măsură ce criza petrolieră se adâncește, președintele american a anunțat că va trimite mii de trupe în Orientul Mijlociu.

SUA iau în considerare escortarea petrolierelor cu nave militare, potrivit CNN. Dar potrivit MS NOW, surse din Casa Albă dezvăluie public că Trump se distanțează de conflictul cu Iran.

„Trump devine puțin cam plictisit cu Iran. Nu că ar regreta sau ceva – e doar plictisit și vrea să meargă mai departe”, a spus un oficial sub anonimat.

Reuters scrie că oficialii SUA confirmă că numai o treime din rachetele Iranului au fost distruse în conflictul în desfășurare.

Metodele „neconvenționale” folosite de Iran

Însă, Iranul încă are avantaje în naumite privințe din cauza metodelor sale neconvenționale: atacuri teroriste cu drone ieftine asupra obiectivelor civile din Israel și țările arabe din Golf, atacarea navelor petroliere și minarea Strâmtorii Ormuz.

În plus, mai este și geografia care favorizează regimul islamist de la Teheran. Strâmtoarea Ormuz este cea mai îngustă și mai vitală cale navigabilă de pe planetă.

Potrivit CNN, iranienii pot amenința vasele civile cu:

mine maritime

rachete

bărci mici de coastă

submarine

drone de luptă

Potențiale metode de protecție ale SUA pentru navele civile:

navele de luptă

elicoiptere

avioane de patrulare

Nici navele chinezești nu mai au permisiunea să traverseze strâmtoarea

Reuters raportează că nici navele chinezești nu mai sunt lăsate să navigheze în Strâmtoarea Ormuz.

Două vase container chinezești COSCO au încercat să părăsească Golful Persic prin strâmtoare, dar au fost îndemnate de iranieni să se întoarcă.

Anterior, regimul de la Teheran afirmase că le va permite vaselor chinezești să traverseze strâmtoarea în siguranță. China era cel mai mare importator de petrol iranian.

Iranul a atacat 19 vase de la începerea conflictului, transmite Institutul de Studiu al Războiului.

Autorul recomandă: De la începutul războiului din Iran, Rusia face peste 700 mil. de $ pe zi din vânzarea de petrol și gaze. Dar Ucraina nu stă degeaba și-i sabotează veniturile lui Putin