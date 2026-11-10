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Primele două sisteme radar pentru Forțele Aeriene Române, livrate înainte de termen. Pot fi folosite la interceptarea dronelor

Primele două sisteme radar pentru Forțele Aeriene Române, livrate înainte de termen. Pot fi folosite la interceptarea dronelor
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Primele două radare mobile Ground Master 200 destinate Forțelor Aeriene Române vor fi livrate mai devreme decât era prevăzut. Acestea pot detecta drone, avioane și rachete la diferite altitudini.

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat devansarea livrărilor după discuțiile ministrului Ștefan-Radu Oprea cu reprezentanții Thales. Devansarea livrărilor va permite Forțelor Aeriene să supravegheze mai rapid spațiul aerian și să identifice amenințările.

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Ștefan Radu Oprea, ministrul Apărării, reacționează după ce 2 drone au pătruns neautorizat în spaţiul aerian naţional

Ștefan Radu Oprea, ministrul Apărării

Ștefan-Radu Oprea, ministrul Apărării, a apreciat investițiile Thales în România și a încurajat extinderea activităților de dezvoltare software, cu noi oportunități pentru specialiștii români.

„În acest context, Ștefan-Radu Oprea a apreciat investițiile Thales în România, în special în domeniul dezvoltării de produse software de înaltă calitate, și a exprimat interesul pentru extinderea acestor activități, astfel încât specialiștii români să aibă oportunități profesionale în țară, cooperarea industrială, a transferului de tehnologie și a valorificării expertizei specialiștilor români”, se arată în comunicatul MApN.

Ministrul Apărării susține că sunt necesare capabilități moderne pentru protejarea spațiului aerian

Ștefan-Radu Oprea a declarat că modernizarea apărării trebuie să aducă și beneficii industriei românești, prin transfer de tehnologie, implicarea firmelor locale și crearea de locuri de muncă.

„Avem nevoie de capabilități moderne pentru protejarea spațiului aerian, iar livrarea mai rapidă a acestor sisteme este un pas important. În același timp, ne interesează ca programele de înzestrare să însemne și dezvoltare industrială în România: transfer de tehnologie, implicarea companiilor locale și locuri de muncă pentru specialiștii noștri. Investițiile în competență și tehnologie trebuie să se regăsească și în capacitatea industriei românești de a participa la proiecte de apărare complexe”, a declarat ministrul apărării naționale, Ștefan-Radu Oprea.

Achiziția radarelor Gap Filler se desfășoară în cooperare cu state europene, sub coordonarea Franței. Sistemele mobile de dirijare și aterizare sunt furnizate de asocierea Thales România-Thales LAS France. Ambele programe vizează modernizarea supravegherii aeriene.

Sursă foto: Mediafax Foto, Shutterstock (rol ilustrativ)

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