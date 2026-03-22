Militarii belgieni reveniți după șase lui de „misiune în România”, obligați la „camere de decompresie mentală” înainte să ajungă acasă

Mihai Tănase
Militarii belgieni reveniți după șase lui de „misiune în România”, obligați la „camere de decompresie mentală” înainte să ajungă acasă
Foto: Facebook/NATO - Imagine cu rol ilustrativ

Pentru sute de militari belgieni reveniți din România după o misiune de șase luni, reîntoarcerea acasă nu începe cu îmbrățișarea familiei, ci cu câteva zile de izolare într-un hotel. Soldații sunt obligați să petreacă câteva zile în camere speciale pentru „decompresie”, o etapă menită să le protejeze sănătatea mentală.

După luni întregi departe de casă, cu gândul la momentul revederii, sute de soldați belgieni întorși din România se lovesc de o realitate neașteptată: nu au voie să ajungă direct la familiile lor. În locul îmbrățișărilor mult așteptate, îi așteaptă două sau chiar trei zile de „decompresie” obligatorii, scrie Mediafax.ro.

„Chiar nu avem nevoie de asta, ce sens are?”, a spus unul dintre militari, exprimând frustrarea resimțită de mai mulți colegi.

În realitate, această perioadă nu este opțională. Militarii sunt obligați să petreacă între două și trei zile în așa-numitele „camere de decompresie”, parte a unui program cunoscut în jargonul militar drept „Third Location Decompression” (TLD).

Autoritățile explică faptul că măsura este aplicată în cazul misiunilor de lungă durată sau al celor sensibile, pentru a facilita tranziția de la mediul militar la viața civilă.

„Aceste cazări au scopul de a pregăti militarii pentru întoarcerea lor în Belgia prin intermediul psiho-educației (…). Această cazare face parte din misiune și reprezintă o reorientare mentală”, a transmis Ministerul Apărării.

Militarii pot beneficia, dacă doresc, de consiliere psihologică, interviuri individuale sau chiar ședințe de recuperare fizică.

Misiunea din România nu a fost una ușoară. Zile pline, exerciții constante, gărzi, antrenamente și responsabilitatea unei zone tensionate din Europa, pe fondul războiului din Ucraina. Și totuși, mulți soldați spun că nu s-au simțit copleșiți psihic. Tocmai de aceea, măsura impusă li se pare, pentru unii, greu de înțeles.
Dar pentru armată, lucrurile se văd diferit.

Lecția dură a trecutului

Specialiștii spun că pericolul nu este întotdeauna vizibil. Chiar și fără traume evidente, lunile petrecute departe de casă pot lăsa urme tăcute.

„Înțeleg că această ședere poate fi obositoare, dar mai bine să previi decât să tratezi”, a explicat Boris Morenville, lider sindical în domeniul apărării.

Morenville susține că izolarea de familie și rutina intensă pot afecta echilibrul psihic, chiar dacă nu există evenimente extreme.

Experiențele anterioare au arătat cât de importantă este această etapă. În 2020, militarii reveniți din Mali nu au beneficiat de astfel de măsuri din cauza pandemiei, iar unii dintre ei au avut dificultăți de adaptare după întoarcerea acasă.

„Revenirea la viața civilă fără această etapă poate fi periculoasă. Acest sejur nu este pentru distracție, ci pentru a se regăsi în liniște și a discuta, dacă este nevoie, cu specialiști.”, avertizează Morenville.

