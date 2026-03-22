Avertismentul Israelului pentru Europa: Rachetele Iranului pot lovi la Berlin, Paris și Roma. Șeful IDF: „Războiul cu Iranul va continua și de Paște”

Un avertisment grav vine din partea conducerii armatei israeliene, care susține că rachetele balistice iraniene pot atinge direct capitale europene precum Berlin, Paris și Roma.

„Iranul a lansat o rachetă balistică intercontinentală în două trepte, cu o rază de acțiune de 4.000 de kilometri, către o țintă americană de pe insula Diego Garcia. Aceste rachete nu sunt destinate să lovească Israelul. Raza lor de acțiune ajunge până la capitalele europene – Berlin, Paris și Roma se află toate în raza de acțiune directă a amenințării.”, a afirmat șeful Statului Major al Forțelor de Apărare Israeliene, Eyal Zamir, potrivit Ynetnews.com.

Declarația ridică temeri serioase privind extinderea riscurilor de securitate la nivel continental, în contextul în care războiul declanșat de Trump și Netanyahu împotriva regimului teocrat de la Teheran escaladează cu fiecare zi care trece.

„Am învățat din istoria mondială și din istoria evreilor că negarea unei amenințări sau calmarea acesteia nu o face să dispară, dimpotrivă”, a spus Zamir, avertizând că inacțiunea poate transforma statele în „ostatici” ai acestor pericole.

Șeful Statului Major al Forțelor de Apărare Israeliene, Eyal Zamir, a declarat că războiul va continua inclusiv pe durata Paștelui evreiesc, subliniind că operațiunile sunt departe de final.

„Suntem la jumătatea drumului, dar direcția este clară. În aproximativ o săptămână, în timpul Paștelui, Sărbătoarea Libertății, vom continua să luptăm pentru libertatea și viitorul nostru”, a afirmat Eyal Zamir.

SUA și Israel cresc presiunea asupra Iranului

La finalul celei de-a treia săptămâni de război în Oreint, oficialul israelian susține că ofensiva împotriva regimului autocrat de la Teheran produce efecte vizibile asupra Iranului.

„Daunele extinse pe care le-am provocat regimului iranian în ultimele trei săptămâni încep să se acumuleze într-o realizare sistemică și strategică — din punct de vedere militar, economic și al guvernării”, a declarat el.

Potrivit lui Zamir, „regimul malefic este mai slab, Iranul este mai expus și nu dispune de o capacitate defensivă semnificativă”.

În paralel, Israelul își intensifică acțiunile și la granița cu Libanul.

„Astăzi am aprobat planurile Comandamentului Nord pentru continuarea operațiunilor. Nu mai există contenție. Există inițiativă și ofensivă”, a spus Zamir.

Șeful IDF a precizat că armata israeliană va menține o zonă tampon pentru protejarea comunităților și că orice amenințare va fi neutralizată.

„Acțiunile noastre în Iran slăbesc Hezbollah. Hezbollah acționează în serviciul Iranului, distruge Libanul și l-a târât în război. Campania actuală va promova obiectivul nostru strategic de dezarmare a Hezbollah”, a adăugat el.

