Prima pagină » Știri externe » Pace în Ucraina. Negociatorii americani se vor întâlni cu oficiali ruși în Florida. Putin insistă că Moscova nu va face niciun compromis

🚨 Pace în Ucraina. Negociatorii americani se vor întâlni cu oficiali ruși în Florida. Putin insistă că Moscova nu va face niciun compromis

20 dec. 2025, 11:11, Știri externe
Pace în Ucraina. Negociatorii americani se vor întâlni cu oficiali ruși în Florida. Putin insistă că Moscova nu va face niciun compromis
11:11
Rapoartele serviciilor secrete americane continuă să avertizeze că președintele rus Vladimir Putin intenționează să cucerească întreaga Ucraină și să recupereze părți din Europa care au aparținut fostului imperiu sovietic, relatează Reuters. Potrivit sursei citate, rapoartele prezintă o imagine complet diferită de cea pictată de președintele american Donald Trump și negociatorii săi, care au declarat că Putin dorește să pună capăt conflictului. Cel mai recent raport menționat de jurnaliștii Reuters datează de la sfârșitul lunii septembrie.
Informațiile contrazic, de asemenea, negările liderului rus conform cărora ar reprezenta o amenințare pentru Europa.

Rusia controlează aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei

Rusia controlează aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei, inclusiv cea mai mare parte a provinciilor Luhansk și Donețk, care alcătuiesc inima industrială a Donbasului, părți din provinciile Zaporijia și Herson și Crimeea, peninsula strategică de la Marea Neagră. Potrivit lui Putin, Crimeea și toate cele patru provincii aparțin Rusiei

Negociatorii americani se vor întâlni, sâmbătă, în Florida, cu oficiali ruși pentru noi discuții care vizează încheierea războiului din Ucraina, relatează Reuters. Întâlnirea are loc în urma discuțiilor de vineri ale Statelor Unite cu oficiali ucraineni și europeni, cele mai recente discuții despre un plan de pace care a stârnit speranța unei rezolvări a conflictului care a început în februarie 2022.

Emisarul președintelui Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, conduce delegația rusă care se va întâlni cu magnatul imobiliar devenit diplomat Steve Witkoff și cu ginerele lui Trump, Jared Kushner.

Marco Rubio, diplomatul principal și consilier pe probleme de securitate națională al lui Trump, a declarat că s-ar putea alătura și el discuțiilor.

Întâlnirile anterioare au avut loc la clubul de golf Witkoff din Hallandale Beach, Miami.

Oficiali americani, ucraineni și europeni au raportat la începutul acestei săptămâni progrese în ceea ce privește garanțiile de securitate pentru Kiev, ca parte a discuțiilor pentru încheierea războiului, dar rămâne neclar dacă acești termeni vor fi acceptabili pentru Moscova.

O sursă rusă a declarat pentru Reuters că orice întâlnire între Dmitriev și negociatorii ucraineni a fost exclusă.

Putin nu acceptă niciun compromis

Rapoartele serviciilor secrete americane continuă să avertizeze că președintele rus Vladimir Putin intenționează să cucerească întreaga Ucraină, au declarat mai multe surse Reuters. Aceste afirmații le contrazic pe cele ale unor oficiali americani conform cărora Moscova este pregătită pentru pace.

În timpul conferinței sale de presă anuale de la Moscova, de ieri, Putin a transmis că Rusia nu va face niciun compromis și a insistat că termenii Rusiei pentru încheierea războiului nu s-au schimbat din iunie 2024, când a cerut Ucrainei să renunțe la ambiția de a adera la NATO și să se retragă complet din patru regiuni ucrainene pe care Rusia le revendică drept propriul teritoriu.

Kievul declară că nu va ceda teritorii pe care forțele Moscovei nu au reușit să le cucerească în aproape patru ani de război.

SUA, discuții cu oficiali ucraineni vineri

Principalul negociator al Ucrainei, Rustem Umerov, a declarat vineri că echipele americane și europene au purtat discuții și au convenit să-și continue eforturile comune.

„Am convenit cu partenerii noștri americani asupra unor pași suplimentari și asupra continuării activității noastre comune în viitorul apropiat”, a scris Umerov pe Telegram despre discuțiile din Statele Unite, adăugând că l-a informat pe președintele Volodimir Zelenski cu privire la rezultatul discuțiilor.

Rubio a declarat reporterilor, vineri, că s-au făcut progrese în discuțiile pentru a pune capăt războiului, dar că mai este o cale lungă de parcurs.

„În cele din urmă, depinde de ei să facă o înțelegere. Nu putem forța Ucraina să facă o înțelegere. Nu putem forța Rusia să facă o înțelegere. Trebuie să își dorească să facă o înțelegere”, a spus Rubio.

„Rolul pe care încercăm să-l jucăm este acela de a descoperi dacă există vreo suprapunere asupra căreia pot fi de acord, iar în acest sens am investit mult timp și energie și continuăm să facem acest lucru. S-ar putea să nu fie posibil. Sper că este. Sper să se poată finaliza luna aceasta, înainte de sfârșitul anului.”, a mai spus oficialul american.

 

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.395. Rușii au lovit puternic Odesa: 7 morți și 15 răniți în urma unui atac asupra infrastructurii portuare

Putin anunţă „Rezultatele anului”. Rusia nu va ataca Europa, susține președintele rus „Asta este absurd“. Ce mesaj i-a transmis șefului NATO

Recomandarea video

Citește și

STRATEGIE Victoria conservatoare în Chile îi oferă lui Trump un nou aliat în America Latină. Cum pot Statele Unite să înlăture dominația Chinei
12:12
Victoria conservatoare în Chile îi oferă lui Trump un nou aliat în America Latină. Cum pot Statele Unite să înlăture dominația Chinei
DEZVĂLUIRI WSJ: Ce condiție i-a pus Putin trimisului special al lui Trump la Kremlin. „Niciun oficial al Casei Albe nu a mai avut atâta acces la un lider rus“
12:07
WSJ: Ce condiție i-a pus Putin trimisului special al lui Trump la Kremlin. „Niciun oficial al Casei Albe nu a mai avut atâta acces la un lider rus“
FLASH NEWS Statele Unite bombardează Siria, după atacul în care au fost uciși doi soldați americani. „Nu este începutul războiului, ci o declarație de răzbunare”
10:51
Statele Unite bombardează Siria, după atacul în care au fost uciși doi soldați americani. „Nu este începutul războiului, ci o declarație de răzbunare”
CLIMĂ „Iarna este redefinită” în Arctica: „Frigiderul lumii” se încălzește accelerat, iar topirea gheții colorează râurile în portocaliu
10:46
„Iarna este redefinită” în Arctica: „Frigiderul lumii” se încălzește accelerat, iar topirea gheții colorează râurile în portocaliu
MILITAR Europa își mută scutul pe orbită. Cum arată „războiul stelelor” de 1,2 miliarde de euro, în varianta «European Resilience from Space». Țările membre finanțează o rețea de supraveghere spațială de nivel militar: „Un mandat clar de apărare și securitate”
10:39
Europa își mută scutul pe orbită. Cum arată „războiul stelelor” de 1,2 miliarde de euro, în varianta «European Resilience from Space». Țările membre finanțează o rețea de supraveghere spațială de nivel militar: „Un mandat clar de apărare și securitate”
ANALIZA de 10 Ce înseamnă, pentru Maduro și întreaga lume, blocada petrolieră impusă de Trump în Venezuela. „Risc strategic pentru comerțul cu petrol al Rusiei, dar aplicarea legii rămâne selectivă”
10:00
Ce înseamnă, pentru Maduro și întreaga lume, blocada petrolieră impusă de Trump în Venezuela. „Risc strategic pentru comerțul cu petrol al Rusiei, dar aplicarea legii rămâne selectivă”
Mediafax
Zilele în care nu se fac nunți în 2026 și 2027. Calendar ortodox complet
Digi24
VIDEO De ce s-au bătut două femei la Timișoara: un influencer din campania lui Călin Georgescu, în mijlocul scandalului
Cancan.ro
EXCLUSIV | Imagini SFÂȘIETOARE la mormântul Ștefaniei Szabo, în prag de Crăciun. Omagiul care îți rupe sufletul
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Adevarul
Fără punte: premierul Bolojan elimină o zi liberă
Mediafax
Ce practici au românii de Ignat: Tradiții, credințe și obiceiuri păstrate din vechime
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Digi24
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească războiul din Ucraina. Era pregătit să fie împușcat
Cancan.ro
De ce ar fi murit mama Mihaelei Rădulescu, de fapt. Văduva lui Felix Baumgartner, primul mesaj oficial: 'Nu a fost bolnavă'
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Narcisa Suciu la mai bine de 15 ani de când a plecat în Finlanda. De ce s-a reîntors în țară? E de nerecunoscut
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Descopera.ro
Prima întâlnire cu extratereștrii! Un astronom dezvăluie totul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Descopera.ro
De ce unii specialiști recomandă cafeaua înainte de somn? Explicația biologică, pe înțelesul tuturor

Cele mai noi