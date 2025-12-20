🚨 Pace în Ucraina. Negociatorii americani se vor întâlni cu oficiali ruși în Florida. Putin insistă că Moscova nu va face niciun compromis

11:11 Rapoartele serviciilor secrete americane continuă să avertizeze că președintele rus Vladimir Putin intenționează să cucerească întreaga Ucraină și să recupereze părți din Europa care au aparținut fostului imperiu sovietic, relatează Reuters. Potrivit sursei citate, r apoartele prezintă o imagine complet diferită de cea pictată de președintele american Donald Trump și negociatorii săi, care au declarat că Putin dorește să pună capăt conflictului. Cel mai recent raport menționat de jurnaliștii Reuters datează de la sfârșitul lunii septembrie. Informațiile contrazic, de asemenea, negările liderului rus conform cărora ar reprezenta o amenințare pentru Europa. Rusia controlează aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei Rusia controlează aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei, inclusiv cea mai mare parte a provinciilor Luhansk și Donețk, care alcătuiesc inima industrială a Donbasului, părți din provinciile Zaporijia și Herson și Crimeea, peninsula strategică de la Marea Neagră. Potrivit lui Putin, Crimeea și toate cele patru provincii aparțin Rusiei

Negociatorii americani se vor întâlni, sâmbătă, în Florida, cu oficiali ruși pentru noi discuții care vizează încheierea războiului din Ucraina, relatează Reuters. Întâlnirea are loc în urma discuțiilor de vineri ale Statelor Unite cu oficiali ucraineni și europeni, cele mai recente discuții despre un plan de pace care a stârnit speranța unei rezolvări a conflictului care a început în februarie 2022.

Emisarul președintelui Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, conduce delegația rusă care se va întâlni cu magnatul imobiliar devenit diplomat Steve Witkoff și cu ginerele lui Trump, Jared Kushner.

Marco Rubio, diplomatul principal și consilier pe probleme de securitate națională al lui Trump, a declarat că s-ar putea alătura și el discuțiilor.

Întâlnirile anterioare au avut loc la clubul de golf Witkoff din Hallandale Beach, Miami.

Oficiali americani, ucraineni și europeni au raportat la începutul acestei săptămâni progrese în ceea ce privește garanțiile de securitate pentru Kiev, ca parte a discuțiilor pentru încheierea războiului, dar rămâne neclar dacă acești termeni vor fi acceptabili pentru Moscova.

O sursă rusă a declarat pentru Reuters că orice întâlnire între Dmitriev și negociatorii ucraineni a fost exclusă.

Putin nu acceptă niciun compromis

Rapoartele serviciilor secrete americane continuă să avertizeze că președintele rus Vladimir Putin intenționează să cucerească întreaga Ucraină, au declarat mai multe surse Reuters. Aceste afirmații le contrazic pe cele ale unor oficiali americani conform cărora Moscova este pregătită pentru pace.

În timpul conferinței sale de presă anuale de la Moscova, de ieri, Putin a transmis că Rusia nu va face niciun compromis și a insistat că termenii Rusiei pentru încheierea războiului nu s-au schimbat din iunie 2024, când a cerut Ucrainei să renunțe la ambiția de a adera la NATO și să se retragă complet din patru regiuni ucrainene pe care Rusia le revendică drept propriul teritoriu.

Kievul declară că nu va ceda teritorii pe care forțele Moscovei nu au reușit să le cucerească în aproape patru ani de război.

SUA, discuții cu oficiali ucraineni vineri

Principalul negociator al Ucrainei, Rustem Umerov, a declarat vineri că echipele americane și europene au purtat discuții și au convenit să-și continue eforturile comune.

„Am convenit cu partenerii noștri americani asupra unor pași suplimentari și asupra continuării activității noastre comune în viitorul apropiat”, a scris Umerov pe Telegram despre discuțiile din Statele Unite, adăugând că l-a informat pe președintele Volodimir Zelenski cu privire la rezultatul discuțiilor.

Rubio a declarat reporterilor, vineri, că s-au făcut progrese în discuțiile pentru a pune capăt războiului, dar că mai este o cale lungă de parcurs.

„În cele din urmă, depinde de ei să facă o înțelegere. Nu putem forța Ucraina să facă o înțelegere. Nu putem forța Rusia să facă o înțelegere. Trebuie să își dorească să facă o înțelegere”, a spus Rubio. „Rolul pe care încercăm să-l jucăm este acela de a descoperi dacă există vreo suprapunere asupra căreia pot fi de acord, iar în acest sens am investit mult timp și energie și continuăm să facem acest lucru. S-ar putea să nu fie posibil. Sper că este. Sper să se poată finaliza luna aceasta, înainte de sfârșitul anului.”, a mai spus oficialul american.

