🚨 Putin anunţă „Rezultatele anului”. Rusia nu va ataca Europa, susține președintele rus „Asta este absurd“. Ce mesaj i-a transmis șefului NATO

14:54

„Secretarul general al NATO, Rutte, este un om inteligent — îl cunosc, inteligent, sistematic, a fost un prim-ministru eficient. Dar despre ce vorbește totuși?” „Ascultă, ce spui despre un război cu Rusia? Poți citi? Du-te și citește noua Strategie de Securitate Națională a SUA”, îl îndeamnă Putin pe Rutte.

„Vor să se pregătească pentru război cu Rusia. Ei bine, poți citi? Citește noua Strategie de Securitate Națională a SUA. Ce spune? SUA, observ, sunt un jucător cheie în NATO, SUA sunt fondatorul NATO, principalul sponsor al NATO, toate fondurile principale provin din SUA – bani, tehnologie militară, arme, muniție – totul vine de acolo, este fundația. În noua Strategie de Securitate Națională, Rusia nu este trecută ca inamic, ca țintă, dar secretarul general al NATO se pregătește de război cu noi. Ce este asta? Ei bine, poți citi? Cum poți viza NATO în război cu Rusia dacă principala țară NATO nu ne consideră un adversar și un dușman?“, întreabă Putin.

Rutte: „Noi suntem următoarea țintă a Rusiei“

Reamintim că, în urmă cu câteva zile, șeful NATO, Mark Rutte, a îndemnat țările membre să depună mai multe eforturi pentru a se pregăti pentru eventualitatea unui război de amploare, avertizând că Rusia ar putea fi gata să atace alianța în termen de cinci ani.

„Noi suntem următoarea țintă a Rusiei. Și suntem deja în pericol”, a declarat Rutte, în timpul unui discurs ținut la Berlin.