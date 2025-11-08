Prima pagină » Știri externe » Ministerul Apărării din Belgia a trimis 149.000 de scrisori tinerilor de 17 ani și le cere să se înroleze în armată

Ministerul Apărării din Belgia a trimis 149.000 de scrisori tinerilor de 17 ani și le cere să se înroleze în armată

09 nov. 2025, 00:43, Știri externe
Ministerul Apărării din Belgia a trimis 149.000 de scrisori tinerilor de 17 ani și le cere să se înroleze în armată
Ministerul Apărării din Belgia a trimis 149.000 de scrisori tinerilor de 17 ani și le cere să se înroleze în armată

Ministerul Apărării din Belgia a trimis 149.000 de scrisori tinerilor belgieni de 17 ani, îndemnându-i să se înroleze în armată în contextul pregătirii capacității defensive, a declarat ministrul apărării Theo Francken.

La începutul lunii, drone neidentificate au fost observate survolând deasupra bazei militare Kleine-Brogel din Peer, provincia Limburg. La baza respectivă sunt depozitate arme nucleare americane și, din 2027, va fi baza centrală pentru noile avioane de vânătoare, F35.

Belgia se simte amenințată de Rusia și apelează la tinerii de 17 ani

În contextul geopolitic actual, Belgia caută acum să se reînarmeze și să-și mărească armata pentru a se apăra în eventualitatea unui atac rusesc. Potrivit experților europeni, ideea „recrutării voluntare” este primul pas către revenirea Belgiei la serviciul militar obligatoriu general. Ideea „recrutării voluntare” a fost exprimată de Theo Francken primăvara aceasta, cu scopul de a compensa o lipsă serioasă de personal în armată.

Toți tinerii de 17 ani din Belgia vor primi scrisoare de notificare în noiembrie care îi va înștiința despre serviciul militar voluntar, anunțase ministrul Apărării Theo Francken încă din septembrie. În total, 149.000 de persoane vor primi scrisori luna aceasta.

Sursa Foto: La Défense - Belgian Defence (Facebook)

Sursa Foto: La Défense – Belgian Defence (Facebook)

Programul serviciului militar obligatoriu din Belgia

Tinerii interesați vor putea aplica din ianuarie 2026. Serviciul militar voluntar din cadrul programului guvernamental este accesibil oricărui tânăr belgian cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani. Aceștia vor fi selectați pe durata verii și vor putea începe serviciul militar din septembrie.

Participanții vor primi un salariu lunar net de 2.000 de euro. Serviciul militar obligatoriu a fost abolit în Belgia din 1992. În prezent, armata belgiană numără 26.389 de militari activi. În mod îngrijorător, numărul rezerviștilor este foarte scăzut – 6.600 rezerviști.

În martie, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a ținut un discurs prin care a avertizat despre crearea unei „noi ordini internaționale” între anii 2025-2030, fiind foarte explicită în privința riscului izbucnirii unui război în Europa.

„O nouă ordine internațională se va crea în cea de-a doua jumătate al acestui deceniu. Dacă Europa vrea să evite războiul, trebuie să ne pregătim pentru război”.

Sursa Foto: Mediafax Foto

Autorul recomandă: Croația reintroduce armata OBLIGATORIE. Care sunt motivele pentru care liderii de Zagreb au luat decizia, chiar dacă sunt mai departe de Rusia

Citește și

EXTERNE UE intensifică războiul economic cu Rusia: pregătește al 20-lea pachet de sancțiuni
21:31
UE intensifică războiul economic cu Rusia: pregătește al 20-lea pachet de sancțiuni
EXTERNE Imagini spectaculoase cu elicopterul rușilor care s-a prăbușit în Daghestan. Victimele erau chiar de la fabricile lor de armament
21:31
Imagini spectaculoase cu elicopterul rușilor care s-a prăbușit în Daghestan. Victimele erau chiar de la fabricile lor de armament
EXTERNE Șeful Pentagonului a cerut SUA să se pregătească de război: „Este un moment asemănător anului 1939”
21:31
Șeful Pentagonului a cerut SUA să se pregătească de război: „Este un moment asemănător anului 1939”
FLASH NEWS 20.000 de ruși sunt fără curent electric după un atac ucrainean asupra unei centrale din Belgorod. Și la Kiev sunt cartiere cufundate în întuneric
20:06
20.000 de ruși sunt fără curent electric după un atac ucrainean asupra unei centrale din Belgorod. Și la Kiev sunt cartiere cufundate în întuneric
CONTROVERSĂ Scandal la Vatican. O amplă anchetă scoate la iveală investiții ale Sfântului Scaun în produse de lifestyle, jocuri și filme precum „Men in Black” sau biografia lui Elton John
19:25
Scandal la Vatican. O amplă anchetă scoate la iveală investiții ale Sfântului Scaun în produse de lifestyle, jocuri și filme precum „Men in Black” sau biografia lui Elton John
EXTERNE JD Vance este văzut de Rubio și familia președintelui SUA moștenitorul lui Trump la Casa Albă
18:00
JD Vance este văzut de Rubio și familia președintelui SUA moștenitorul lui Trump la Casa Albă
Mediafax
De o viață împreună: Cel mai longeviv cuplu căsătorit din lume trăiește la Miami
Digi24
Cine este Constantin Hanț, afaceristul care a vrut să-l scoată din țară pe Călin Georgescu
Cancan.ro
Veste îngrozitoare din spital despre Horia Moculescu! Organele au început să-i cedeze! Medicii au făcut anunțul ↘️
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Adevarul
Ce face Elon Musk cu toți banii pe care îi are. „Trăiește uneori sub pragul sărăciei”
Mediafax
O valiză abandonată pe un trotuar a pus în alertă autoritățile la Drobeta Turnu Severin
Click
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Digi24
Povestea „Diamantului Florentin”, bijuteria care a stat ascunsă un veac într-o bancă din Canada: dinastia celebră căreia îi aparține
Cancan.ro
Banii de la Antena 1 n-au stat deloc în cont. Pe ce 'a spart' finalistul Asia Express suma câștigată: 'Am profitat și l-am luat fără taxe
Ce se întâmplă doctore
Anna Lesko, irezistibil de senzuală în cele mai noi imagini! Fanii au reacționat imediat
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Descopera.ro
O BOALĂ extrem de rară îi face pe toți ceilalți oameni ALERGICI LA TINE
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Descopera.ro
James Watson, unul dintre oamenii care au descoperit „secretul vieții”, a murit
FLASH NEWS Octavian Berceanu, după ce a apărut discutând cu controversatul Isăilă în interceptările DNA din dosarul „Mită de 1 milion de euro la MApN” publicate de Gândul: „Am acționat în conformitate cu legea (…). A fost o propunere de participare la o schemă de afaceri ce viza industria de armament”
20:50
Octavian Berceanu, după ce a apărut discutând cu controversatul Isăilă în interceptările DNA din dosarul „Mită de 1 milion de euro la MApN” publicate de Gândul: „Am acționat în conformitate cu legea (…). A fost o propunere de participare la o schemă de afaceri ce viza industria de armament”
SPORT Ce sumă produce FRF în fiecare an. E vorba de milioane de euro
20:49
Ce sumă produce FRF în fiecare an. E vorba de milioane de euro
SĂRBĂTORI (VIDEO) Spectacol: bradul de Crăciun de la Rockefeller Center a ajuns în Manhattan. Sezonul festiv a început oficial la New York
20:26
(VIDEO) Spectacol: bradul de Crăciun de la Rockefeller Center a ajuns în Manhattan. Sezonul festiv a început oficial la New York
UTILE Ce obiecte sunt interzise pe scara blocurilor. Plante care sunt factor de risc la evacuarea în caz de incediu sau cutremur
20:03
Ce obiecte sunt interzise pe scara blocurilor. Plante care sunt factor de risc la evacuarea în caz de incediu sau cutremur
ACTUALITATE Femeia lovită de cablul electric al STB în București a murit la Spitalul Pantelimon
19:45
Femeia lovită de cablul electric al STB în București a murit la Spitalul Pantelimon
FOTO Emeric Ienei, condus pe ultimul drum. Ce personalități au participat la înmormântarea legendei
19:00
Emeric Ienei, condus pe ultimul drum. Ce personalități au participat la înmormântarea legendei