Ministerul Apărării din Belgia a trimis 149.000 de scrisori tinerilor de 17 ani și le cere să se înroleze în armată

Ministerul Apărării din Belgia a trimis 149.000 de scrisori tinerilor belgieni de 17 ani, îndemnându-i să se înroleze în armată în contextul pregătirii capacității defensive, a declarat ministrul apărării Theo Francken.

La începutul lunii, drone neidentificate au fost observate survolând deasupra bazei militare Kleine-Brogel din Peer, provincia Limburg. La baza respectivă sunt depozitate arme nucleare americane și, din 2027, va fi baza centrală pentru noile avioane de vânătoare, F35.

Belgia se simte amenințată de Rusia și apelează la tinerii de 17 ani

În contextul geopolitic actual, Belgia caută acum să se reînarmeze și să-și mărească armata pentru a se apăra în eventualitatea unui atac rusesc. Potrivit experților europeni, ideea „recrutării voluntare” este primul pas către revenirea Belgiei la serviciul militar obligatoriu general. Ideea „recrutării voluntare” a fost exprimată de Theo Francken primăvara aceasta, cu scopul de a compensa o lipsă serioasă de personal în armată.

Toți tinerii de 17 ani din Belgia vor primi scrisoare de notificare în noiembrie care îi va înștiința despre serviciul militar voluntar, anunțase ministrul Apărării Theo Francken încă din septembrie. În total, 149.000 de persoane vor primi scrisori luna aceasta.

Programul serviciului militar obligatoriu din Belgia

Tinerii interesați vor putea aplica din ianuarie 2026. Serviciul militar voluntar din cadrul programului guvernamental este accesibil oricărui tânăr belgian cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani. Aceștia vor fi selectați pe durata verii și vor putea începe serviciul militar din septembrie.

Participanții vor primi un salariu lunar net de 2.000 de euro. Serviciul militar obligatoriu a fost abolit în Belgia din 1992. În prezent, armata belgiană numără 26.389 de militari activi. În mod îngrijorător, numărul rezerviștilor este foarte scăzut – 6.600 rezerviști.

În martie, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a ținut un discurs prin care a avertizat despre crearea unei „noi ordini internaționale” între anii 2025-2030, fiind foarte explicită în privința riscului izbucnirii unui război în Europa.

„O nouă ordine internațională se va crea în cea de-a doua jumătate al acestui deceniu. Dacă Europa vrea să evite războiul, trebuie să ne pregătim pentru război”.

