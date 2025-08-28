Prima pagină » Știri externe » Ministerul Sănătății din Franța îndeamnă spitalele să se pregătească să trateze mii de soldați răniți în cazul unui „război european generalizat”

29 aug. 2025, 00:35, Știri externe
Printr-o scrisoare trimisă agențiilor de sănătate pe 18 iulie 2025, Ministerul Sănătății solicită ca toate spitalele din Franța să fie pregătite să primească mii de soldați răniți în cazul unui conflict armat generalizat în Europa. Toate unitățile medicale trebuie să respecte acest angajament militar până în martie 2026. 

Documentul a fost dezvăluit de publicația satirică franceză „Le Canard  Enchaîné” și cuprinde instrucțiunile Ministerului Sănătății care invită agențiile regionale de sănătate ale Franței să se pregătească să primească și să trateze sute de mii de soldați francezi, dar și între 10.000 și 50.000 de militari străini internați pentru o perioadă de la 10 la 180 de zile.

Ministerul Sănătății din Franța are în vedere și crearea de centre medicale în apropierea porturilor și aeroporturilor pentru a putea să-i readucă pe soldații răniți în țările lor de origine. În scrisoare este menționată creșterea gradului de conștientizare privind deficitul de resurse, necesități și reacții adverse pe teritoriul franței, precum și gestionarea tulburărilor postraumatice.

Îngrijitorii sunt, de asemenea, chemați să se alăture Serviciului de Sănătate al Armatei „indiferent de sectorul lor de practică”.

„În contextul internațional pe care îl trăim, este necesar să anticipăm modalitățile de asistență medicală în situații de conflict de mare intensitate”, explică Ministerul Sănătății în document.

Întrebată miercuri despre acest subiect la BFMTV, ministra Sănătății, Catherine Vautrin, nu a negat existența acestei scrisori, potrivit Le Figaro.

„Spitalele se pregătesc în permanență pentru epidemii, pentru recepții (…) Este perfect normal ca țara să anticipeze crizele, consecințele a ceea ce se întâmplă. Aceasta face parte din responsabilitatea administrațiilor centrale ”, a declarat ea.

