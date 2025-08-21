Prima pagină » Știri externe » Ministrul chinez de Externe cere consolidarea COOPERĂRII cu Pakistanul și Afganistanul/ Beijingul încearcă să contracareze forțele teroriste

21 aug. 2025, 09:16, Știri externe
Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a cerut Pakistanului și Afganistanului să consolideze schimburile trilaterale la toate nivelurile, în contextul în care Beijingul încearcă să își îmbunătățească relațiile cu vecinii săi.

Wang Yi, care a participat la o întâlnire cu omologii săi la Kabul, a declarat că țările ar trebui să îți concentreze atenția pe construirea încrederii reciproce și să aprofundeze cooperarea în domeniul securității.

Ministerul chinez de Externe a cerut Pakistanului și Afganistanului să consolideze toate schimburile trilaterale și relațiile de securitate dintre state.

De asemenea, China este pregătită să sprijine interesele fundamentale ale altor țări și să se opună interferențelor externe în regiune, precum și oricărei organizații care subminează suveranitatea națională a statelor, a declarat ministrul, conform unui comunicat

„Este necesar să se îmbunătățească mecanismul de dialog în domeniul securității, să se aprofundeze cooperarea în ceea ce privește aplicarea legii și securitatea, să se consolideze lupta împotriva activităților teroriste transnaționale”, a declarat Wang Yi.

China încearcă să își găsească aliați regionali

În discuțiile acestora, nu a fost menționată nicio organizație teroristă însă, după întâlnirea cu ministrul interimar de Externe al Afganistanului, Ami Khan Muttaqi, s-a adus vorba despre mișcarea islamistă Turkestanul de Est. Wang i-a transmis omologului său că Beijingul sprijină eforturile Afganistanului de a se  confrunta cu astfel de forțe teroriste.

China s-a confruntat cu manifestări ale mișcărilor teroriste în regiunea de nord-est, unde militanții islamiști și separatiștii etnici uiguri au încercat să stabilească un Turkestan de Est independent, potrivit agenției de presă Reuters.

Wang Yi a insistat, de asemenea, cu ocazia întâlnirii cu omologii săi, că cele trei țări ar trebui să extindă cooperarea în ceea ce privește comerțul și investițiile.

Foto: Profimedia

