Kim Jong-Un cere „dezvoltarea rapidă” a capacităților NUCLEARE/ Phenianul încearcă să contracareze puterea militară a Washingtonului și a Seulului

Președintele Coreei de Nord, Kim Jong-Un a cerut „dezvoltarea rapidă” a capacităților nucleare ale țării, în contextul exercițiilor militare comune ale Washingtonului și Seulului.

„Situația actuală ne obligă să facem o schimbare radicală rapidă în teoria și practica militară existentă și să extindem rapid puterea nucleară”, a declarat Kim Jong-Un.

Coreea de Sud și Statele Unite au lansat, luni, exerciții comune, menite să îmbunătățească cooperarea lor în cazului unui conflict cu Phenianul. Aceste activități sunt programate să dureze 11 zile și includ „mai multe exerciții cu foc real la scară largă”, care sunt „de natură defensivă”, conform armatei americane.

Președintele sud-coreean, Lee Jae-Myung, a promis, vineri, că „va respecta” sistemul politic nord-coreean și va construi „încrederea militară” bilaterală”.

Atitudinea Coreei de Nord a rămas, totuși, una ostilă, refuzând să ajungă la un acord cu Seulul, potrivit cotidianului Le Figaro.

Coreea de Sud să obțină un acord de pace cu Phenianul

Armata sud-coreeană a anunțat, la începutul lunii august, că a început să îndepărteze difuzoarele de la granița cu Coreea de Nord, încercând să reducă tensiunile cu Phenianul.

Ministerul Apărării din Coreea de Sud a declarat că îndepărtarea fizică a difuzoarelor la graniță este o altă „măsură practică” menită să reducă tensiunile dintre Seul și Phenian, dar că acest demers nu afectează pregătirea militară a Sudului.

Președintele sud-coreean, Lee Jae-Myung, a ordonat, luni, cabinetului său să pregătească o implementare parțială a acordurilor existente cu Coreea de Nord.

Seulul intenționează să restabilească un acord din 2018, care a eșuat, pentru a suspenda anumite activități militare de-a lungul frontierei cu Phenianul.

„Relațiile dintre Coreea de Sud și Coreea de Nord sunt cruciale pentru a proteja interesele naționale ale Coreei de Sud și a extinde spațiul de operare diplomatică în fața unor condiții externe, care se schimbă rapid”; a declarat Lee.

Foto: Profimedia

