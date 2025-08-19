Prima pagină » Știri externe » Kim Jong-Un cere „dezvoltarea rapidă” a capacităților NUCLEARE/ Phenianul încearcă să contracareze puterea militară a Washingtonului și a Seulului

Kim Jong-Un cere „dezvoltarea rapidă” a capacităților NUCLEARE/ Phenianul încearcă să contracareze puterea militară a Washingtonului și a Seulului

19 aug. 2025, 13:50, Știri externe
Kim Jong-Un cere „dezvoltarea rapidă” a capacităților NUCLEARE/ Phenianul încearcă să contracareze puterea militară a Washingtonului și a Seulului

Președintele Coreei de Nord, Kim Jong-Un a cerut „dezvoltarea rapidă” a capacităților nucleare ale țării, în contextul exercițiilor militare comune ale Washingtonului și Seulului.

„Situația actuală ne obligă să facem o schimbare radicală rapidă în teoria și practica militară existentă și să extindem rapid puterea nucleară”, a declarat Kim Jong-Un.

Coreea de Sud și Statele Unite au lansat, luni, exerciții comune, menite să îmbunătățească cooperarea lor în cazului unui  conflict cu Phenianul. Aceste activități sunt programate să dureze 11 zile și includ „mai multe exerciții cu foc real la scară largă”, care sunt „de natură defensivă”, conform armatei americane.

Președintele sud-coreean, Lee Jae-Myung, a promis, vineri, că „va respecta” sistemul politic nord-coreean și va construi „încrederea militară” bilaterală”.

Atitudinea Coreei de Nord a rămas, totuși, una ostilă, refuzând să ajungă la un acord cu Seulul, potrivit cotidianului Le Figaro.

Coreea de Sud să obțină un acord de pace cu Phenianul

Armata sud-coreeană a anunțat, la începutul lunii august, că a început să îndepărteze difuzoarele de la granița cu Coreea de Nord, încercând să reducă tensiunile cu Phenianul.

Ministerul Apărării din Coreea de Sud a declarat că îndepărtarea fizică a difuzoarelor la graniță este o altă „măsură practică” menită să reducă tensiunile dintre Seul și Phenian, dar că acest demers nu afectează pregătirea militară a Sudului.

Președintele sud-coreean, Lee Jae-Myung, a ordonat, luni, cabinetului său să pregătească o implementare parțială a acordurilor existente cu Coreea de Nord.

Seulul intenționează să restabilească un acord din 2018, care a eșuat, pentru a suspenda anumite activități militare de-a lungul frontierei cu Phenianul.

„Relațiile dintre Coreea de Sud și Coreea de Nord sunt cruciale pentru a proteja interesele naționale ale Coreei de Sud și a extinde spațiul de operare diplomatică în fața unor condiții externe, care se schimbă rapid”; a declarat Lee.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

Japonia ia în considerare acordarea unor GARANȚII de securitate Ucrainei/ „Obținerea unei păci juste este o sarcină extrem de dificilă”

Citește și

EXTERNE O româncă de 21 de ani a fost ARESTATĂ în Italia. Femeia era căutată pentru tâlhărie și crimă
15:10
O româncă de 21 de ani a fost ARESTATĂ în Italia. Femeia era căutată pentru tâlhărie și crimă
EXTERNE Ca răspuns la „amenințările neobișnuite” ale SUA, Nicolas Maduro anunță planul de a desfășura peste 4,5 milioane de membri ai milițiilor din Venezuela
15:07
Ca răspuns la „amenințările neobișnuite” ale SUA, Nicolas Maduro anunță planul de a desfășura peste 4,5 milioane de membri ai milițiilor din Venezuela
EXTERNE Administrația Putin cere garanții privind protejarea intereselor RUSIEI /„Aceste aspecte trebuie soluționate rapid”
15:04
Administrația Putin cere garanții privind protejarea intereselor RUSIEI /„Aceste aspecte trebuie soluționate rapid”
ANALIZĂ EXCLUSIV De la bluză la costum. De la Biroul Oval la „Biroul de Aur”. Ce s-a schimbat între Trump și Zelenski din februarie până azi. Un expert traduce fiecare gest
14:51
De la bluză la costum. De la Biroul Oval la „Biroul de Aur”. Ce s-a schimbat între Trump și Zelenski din februarie până azi. Un expert traduce fiecare gest
EXTERNE Macron spune că Putin și Zelenski s-ar putea întâlni „într-o ţară neutră” și propune ELVEȚIA
12:52
Macron spune că Putin și Zelenski s-ar putea întâlni „într-o ţară neutră” și propune ELVEȚIA
EXTERNE Imagine fabuloasă cu Trump și Zelenski în garderoba Casei Albe. Cu ce s-a lăudat președintele SUA
12:24
Imagine fabuloasă cu Trump și Zelenski în garderoba Casei Albe. Cu ce s-a lăudat președintele SUA
Mediafax
Andra și Cătălin Măruță, sub teroare! El este hărțuitorul artistei. Polițiștii au emis ordin de protecție
Digi24
VIDEO Traian Băsescu va primi un apartament de protocol: „Casa este mult prea mare”
Cancan.ro
Cauza morții Ralucăi Pânzaru, tânăra de 28 de ani găsită fără suflare într-un apartament din Iași. NU s-a sinucis!
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Dublarea impozitului pe locuințe e doar începutul. Ce alte scumpiri ne așteaptă în 2026
Mediafax
Ar trebui înghețate pensiile și salariile? Răspunsul lui Dragoș Pîslaru
Click
Ce trebuie să pui în ciorba rădăuțeană, ca să iasă grasă, cremoasă și gustoasă ca la restaurant. Trucul pe care bucătarii nu ți-l spun
Wowbiz
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Antena 3
Grecii sunt foarte supărați că românii vin la ei în țară și le cumpără casele. Ce înseamnă asta pentru ei
Digi24
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta președintelui american
Cancan.ro
Ea este Maria, femeia de 36 de ani înjunghiată de fostul iubit. Atacul s-a petrecut sub privirile îngrozite ale celor doi copii 😢
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu soția lui Daniel Pancu! În tinerețe, Andra Teodorescu făcea senzaţie pe podiumurile de modă
observatornews.ro
Cât costă şi de unde poate fi cumpărat sacoul purtat de Zelenski la întâlnirea cu Trump de la Casa Albă
StirileKanalD
Mihai, un român de 24 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor
KanalD
"Hai că poți!", cel mai distractiv show al toamnei, în curând, la Kanal D!
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
În ce țări nu ai voie cu cârlig de remorcare. Reguli și obligații internaționale importante
Descopera.ro
300 de obiecte misterioase au fost găsite în Univers
Capital.ro
Decizie fără precedent pentru Traian Băsescu. Executivul condus de Ilie Bolojan îi dă lovitura
Evz.ro
A intervenit administrația Biden în politica din România? Dezvăluiri din SUA despre Deep State
A1
Ce meserie avea Ella Visan inainte de a participa la Insula Iubirii sezonul 9 și cu ce se ocupă acum
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Un tânăr de 24 de ani a murit înecat, după ce a alunecat și a fost luat de curenți
RadioImpuls
Dealerul care i-a vândut lui Matthew Perry doza fatală de ketamină a pledat vinovat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. -Mergem la femei, gata, am hotărât!
Descopera.ro
„Tărâmul jaguarului alb”: O scrisoare veche de 327 de ani a dezvăluit un oraș mayaș antic pierdut