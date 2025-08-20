Prima pagină » Știri externe » China continuă să își dezvolte capacitățile NUCLEARE/ Pentagonul avertizează asupra unui scenariu în care Beijingul și-ar putea folosi arsenalul

20 aug. 2025, 09:06, Știri externe
China a început un proces de dezvoltare rapidă a capacității sale nucleare, potrivit experților militari în controlul armelor americane.

Obiectivul președintelui chinez, Xi Jinping, ar fi să cucerească Taiwanul până în anul 2027, ceea ce a determinat o acumulare de arme nucleare care ar putea fi lansate de pe uscat, din aer sau de pe mare, conform declarațiilor generalului Anthony Cotton de la Comandamentul Strategic al SUA.

Totuși, în politica sa națională din 2023, China și-a exprimat angajamentul de a nu folosi arme nucleare împotriva unui stat care nu este dotat cu un asemenea echipament.

Ministerul Apărării de la Beijing a transmis că „un război nuclear nu poate fi câștigat și nu trebuie purtat”. China a insistat că a adoptat o „strategie nucleară de autoapărare și urmărește o politică care nu implică utilizarea armelor nucleare”.

China respinge afirmațiile cu privire o potențială utilizare a arsenalului nuclear

Pentagonul a declarat că, în pofida poziției sale publice, China și-ar putea folosi arsenalul nuclear ca răspuns la atacuri convenționale, potrivit agenției de presă Reuters. De asemenea, Beijingul ar putea lua în considerare utilizarea armamentului nuclear dacă o înfrângere convențională în Taiwan „ar amenința grav” supraviețuirea regimului comunist, conform Pentagonului.

Ministerul chinez al Apărării a respins „orice încercare de a exagera așa-numita „amenințare nucleară chineză, într-un efort de a defăima China și a induce în eroare în mod deliberat comunitatea internațională”.

Pentagonul a dezvăluit în raportul său că armata chinez ar putea avea peste 1.000 de focoase nucleare operaționale până în 2030, deoarece urmărește să își dezvolte capacitățile militare.

Foto: Profimedia

