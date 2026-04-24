Prima pagină » Știri externe » Ministrul de Externe al Iranului începe un turneu diplomatic în Pakistan, Oman și Rusia. Sunt posibile discuții cu SUA la Islamabad

Ministrul de Externe al Iranului începe un turneu diplomatic în Pakistan, Oman și Rusia. Sunt posibile discuții cu SUA la Islamabad

Ministrul de Externe al Iranului începe un turneu diplomatic în Pakistan, Oman și Rusia. Sunt posibile discuții cu SUA la Islamabad

Presa de stat iraniană anunță că ministrul de externe Abbas Araghchi va începe vineri un turneu diplomatic la Islamabad, Muscat și Moscova, scrie Reuters.

„Scopul acestei vizite este de a organiza consultări bilaterale și de a discuta evoluțiile actuale din regiune, precum și cea mai recentă situație din războiul impus de Statele Unite și regimul israelian împotriva Iranului”, a declarat agenția de știri de stat IRNA.

Potrivit unor surse pakistaneze, Araghchi, împreună cu o echipă de negociatori, urmează să ajungă în capitala Pakistanului vineri seara, unde este posibil să aibă discuții de pace cu Statele Unite. Echipa de logistică și securitate a SUA se află deja la Islamabad pentru discuții, precizează Reuters.

După eșecul negocierilor de la începutul săptămânii și prelungirea unilaterală a armistițiului dintre Statele Unite și Iran de către Donald Trump, în spațiul public au apărut mai multe speculații cu privire la o potențială întâlnire bilaterală la final de săptămână.

În acest moment nu există vreun semnal din partea Washingtonului dar, cu toate acestea, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat vineri într-un briefing de presă că Iranul are șansa de a încheia „o afacere bună” cu Statele Unite.

Într-o declarație de presă la Casa Albă, Donald Trump a precizat că a decis să ia o pauză de la ostilități și a acordat Iranului timpul necesar ca să ajungă la o decizie bună, întrucât vrea să încheie „o pace veșnică” cu iranienii, în care lumea să nu simtă amenințarea nucleară a Teheranului.

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe