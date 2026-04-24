Presa de stat iraniană anunță că ministrul de externe Abbas Araghchi va începe vineri un turneu diplomatic la Islamabad, Muscat și Moscova, scrie Reuters.

„Scopul acestei vizite este de a organiza consultări bilaterale și de a discuta evoluțiile actuale din regiune, precum și cea mai recentă situație din războiul impus de Statele Unite și regimul israelian împotriva Iranului”, a declarat agenția de știri de stat IRNA.

Potrivit unor surse pakistaneze, Araghchi, împreună cu o echipă de negociatori, urmează să ajungă în capitala Pakistanului vineri seara, unde este posibil să aibă discuții de pace cu Statele Unite. Echipa de logistică și securitate a SUA se află deja la Islamabad pentru discuții, precizează Reuters.

După eșecul negocierilor de la începutul săptămânii și prelungirea unilaterală a armistițiului dintre Statele Unite și Iran de către Donald Trump, în spațiul public au apărut mai multe speculații cu privire la o potențială întâlnire bilaterală la final de săptămână.

În acest moment nu există vreun semnal din partea Washingtonului dar, cu toate acestea, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat vineri într-un briefing de presă că Iranul are șansa de a încheia „o afacere bună” cu Statele Unite.

Într-o declarație de presă la Casa Albă, Donald Trump a precizat că a decis să ia o pauză de la ostilități și a acordat Iranului timpul necesar ca să ajungă la o decizie bună, întrucât vrea să încheie „o pace veșnică” cu iranienii, în care lumea să nu simtă amenințarea nucleară a Teheranului.

