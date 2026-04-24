Șeful Pentagonului declară că Statele Unite „nu se bazează pe Europa” în războiul din Iran. „America și lumea liberă merită aliați capabili“

Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a asigurat, în cadrul unei conferințe de presă de vineri, că Statele Unite „nu se bazează pe Europa” în războiul său împotriva Iranului. El afirmă, de asemenea, că „europenii au nevoie de strâmtoarea Ormuz mult mai mult” decât americanii.

„America și lumea liberă merită aliați capabili, loiali și care să înțeleagă că a fi aliat nu este o relație unilaterală. Este o relație reciprocă.“ „Nu ne bazăm pe Europa, dar ei au nevoie de Strâmtoarea Ormuz mult mai mult decât noi, și poate ar fi bine să vorbească mai puțin, să organizeze mai puține conferințe fastuoase în Europa și să se urce pe o barcă. Aceasta este lupta lor mai mult decât a noastră.”, a declarat Hegseth de la Pentagon.

Șeful Pentagonului asigură, în fața presei, că „blocada” împotriva porturilor iraniene „va continua atât timp cât va fi necesar”.

Secretarul Apărării subliniază că 34 de nave au fost respinse de la începutul blocadei navale, care „se intensifică pe zi ce trece”.

„Marina noastră aplică această blocadă fără ezitare și fără complexe”, declară el, adăugând că un al doilea portavion va veni să întărească efectivele americane în zilele următoare.

Hegseth susține că preluarea celor două nave iraniene în regiunea Indo-Pacific, care părăsiseră porturile iraniene înainte de intrarea în vigoare a blocadei, demonstrează că aceasta „capătă o dimensiune globală”.

„Nimeni nu navighează din Strâmtoarea Ormuz către orice altă parte a lumii fără permisiunea Marinei Statelor Unite”, a spus el.

„Către regimul de la Teheran: Blocada se înăsprește de la oră la oră. Noi deținem controlul. Nimic nu intră, nimic nu iese.”

„Iranienii se comportă ca niște pirați”, afirmă Pete Hegseth.

În cadrul conferinței de presă, Pete Hegseth a îndemnat Iranul să încheie cu SUA „un acord serios”.

„Iranul are o șansă importantă de a încheia un acord, un acord bun, un acord serios”, a declarat el. „Mingea este în terenul iranienilor”.

Pete Hegseth a asigurat, de asemenea, că Teheranul „nu se va dota niciodată cu arme nucleare” și că armata americană este „pregătită” să reia atacurile în orice moment.

„Alegeți cu înțelepciune la masa negocierilor. Tot ce trebuie să facă este să renunțe la armele nucleare într-un mod concret și verificabil; în caz contrar, vor asista la prăbușirea fragilului regim economic al țării lor sub presiunea neîncetată a puterii americane.”

Hegseth continuă repetând poziția oficială a Statelor Unite și a Israelului, potrivit căreia „Iranul nu va obține niciodată o bombă nucleară”.

Hegseth critică „conferințele ridicole” din Europa

În sesiunea de întrebări a conferinței de presă, Hegseth și-a reluat criticile aduse Europei.

Întrebat despre penuria de combustibil pentru avioane din Europa și dacă vreo țară a contactat Statele Unite pentru a oferi ajutor în Strâmtoarea Ormuz, secretarul Apărării are o atitudine disprețuitoare față de continent.

„Știu că se vorbește mult; ați văzut acea – aș numi-o o conferință ridicolă – care a avut loc în Europa săptămâna trecută, unde s-au adunat și au discutat despre discuții, despre posibilitatea de a face ceva, poate, la un moment dat, când lucrurile se vor rezolva. Acestea nu sunt încă eforturi serioase.”

Hegseth afirmă că Statele Unite ar saluta eforturile serioase din partea Europei și a subliniat din nou că aliații Washingtonului sunt mai expuși riscurilor în ceea ce privește securitatea energetică decât America, în legătură cu strâmtoarea.

„Cred că este un semnal de alarmă. Este un semnal de alarmă pentru țările din întreaga lume. Ori ai capacitățile necesare, ori nu le ai. În caz contrar, ești la cheremul unei țări precum Iranul, iar singura țară care poate face ceva în această privință este armata Statelor Unite.”

