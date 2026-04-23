Prima pagină » Știri externe » „Nimic nu e mai rău decât un holocaust nuclear în Europa”. Ce a vrut să spună Donald Trump

„Nimic nu e mai rău decât un holocaust nuclear în Europa”. Ce a vrut să spună Donald Trump

Într-o conferință de presă susținută joi seara la Casa Albă, Donald Trump a vorbit, printre alte subiecte de interes intern, și despre stadiul negocierilor cu Iranul, despre sacrificiile generate de războiul din Orientul Mijlociu cu privire la prețul petrolului, dar și despre ce s-ar fi întâmplat dacă Statele Unite ar fi permis dezvoltarea în continuare a programului nuclear iranian.

Confruntat de reporteri cu privire la afirmațiile anterioare privind durata războiului cu Iranul, despre care Trump a spus că va dura între 4 și 6 săptămâni, președintele american a precizat că a preferat, prin armistițiul încheiat cu Iranul, să ia o scurtă pauză. „Le-am dat și lor o scurtă pauză”, a spus Trump.

Trump nu vrea să grăbească procesul de pace cu Iranul

Președintele american a precizat că nu vrea să grăbească procesul negocierilor, întrucât vrea să încheie „o pace veșnică” cu Iranul. În accepțiunea președintelui american, războiul a durat 4 săptămâni, timp în care armata iraniană a fost spulberată. De asemenea, Trump a precizat că operațiunea din Iran a fost un mare succes și ar putea încheia pacea chiar acum, dar nu dorește să facă asta.

În ceea ce privește blocada asupra Strâmtorii Ormuz, în momentul în care iranienii au declarat că vor deschide această cale navigabilă, toată lumea s-a bucurat, cu excepția lui Donald Trump. După cum spune acesta, deschiderea culoarului de navigație ar fi adus regimului iranian 500 de milioane de dolari pe zi. „Nu vreau să facă 500 de milioane de dolari pe zi până când nu rezolvăm problema asta”, a spus Trump. „Eu sunt acela care o ține închisă și vom face asta până când semnăm o înțelegere sau altceva se va întâmpla”, a completat președintele SUA.

„Dacă nu vor să cadă la înțelegere, voi rezolva problema pe cale militară și voi distruge restul de 25% din ținte. Deja am lovit 75% din țintele pe care le-am vrut”.

Prețul mare la combustibili, un sacrificiu care merită făcut

Întrebat de jurnaliști ce părere are despre creșterea prețului petrolului în Statele Unite pentru toată această perioadă de așteptare dictată de iranieni, Trump a spus că este un sacrificiu care merită deoarece ar culmina cu terminarea programului nuclear iranian, care reprezintă o amenințare pentru toată lumea. „Am crezut că petrolul va ajunge la 200 de dolari/baril, dar m-am înșelat”.

„Nimic nu e mai rău decât un holocaust nuclear în Europa”

Dacă Iranul și-ar fi continuat programul nuclear, întreaga lume ar fi fost amenințată, a precizat președintele. Prin urmare, Trump afirmă că vrea o pace în care Iranul să nu aibă deloc arme nucleare, întrucât acestea ar reprezenta o amenințare pentru întreaga omenire. „Nimic nu e mai rău decât o armă care ar putea distruge întregul Orient Mijlociu, inclusiv Israelul. Nimic nu e mai rău decât o Europă care să fie atacată de rachete care pot ajunge până la ei. Nimic nu e mai rău decât un holocaust nuclear în Europa, Londra, Paris sau mai multe locuri din Germania”, s spus liderul SUA.

