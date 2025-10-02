Ministrul elvețian al Apărării solicită o revizuire a legii exportului de ARME/ „Trebuie să ne asigurăm că Berna este un partener de încredere”

Ministrul elvețian al Apărării, Martin Pfister, a îndemnat parlamentarii să continue relaxarea restricțiilor privind exporturile de arme pentru a contribui la consolidarea cooperării internaționale în domeniul securității.

Guvernul elvețian a propus în februarie relaxarea restricțiilor privind exporturile de arme pentru a consolida industria internă și relațiile de securitate.

Pfister, care urmează să se întâlnească cu omologul său german, Boris Pistorius, a declarat că poziția restrictivă a Elveției a subminat „încrederea” partenerilor săi de securitate.

„De aceea este important ca Parlamentul să continue să promoveze revizuirea planificată a legii privind materialele de război. Trebuie să ne asigurăm că Elveția este un partener de încredere”, a afirmat ministrul elvețian.

De asemenea, Pfister a avertizat asupra riscurilor atacurilor cibernetice și al incursiunilor cu drone, spunând că există „o mare nevoie de îmbunătățire” a capacităților de apărare pentru a face față acestora. Elveția va propune în curând un sistem adecvat care va viza această problemă.

Elveția își consolidează sistemul de apărare

„Atacurile cu drone pot provoca, de asemenea, daune majore. Prin urmare, Elveția trebuie să poată coopera cu alte forțe armate. Relațiile stabile sunt importante”, a explicat Pfister, citat de agenția de presă Reuters.

Elveția se confruntă cu tensiuni din cauza comenzii sale de achiziție pentru avioane de vânătoare americane F-35, în contextul în care statul este este îngrijorat de creșterea costurilor. Totuși, Pfister a declarat că achiziția a 36 de avioane de vânătoare este încă o decizie bună.

În contextul amplificării tensiunilor la nivel mondial, Ursula von der Leyen a propus crearea de capabilități interoperabile ale NATO, Uniunii Europene, Națiunilor Unite și Coaliției Statelor Voluntare, pentru asigurarea ”apărării europene”. La rândul său, Mark Rutte, secretarul general al NATO, a cerut acțiuni concrete pentru protejarea spațiului aerian european.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

Armata franceză a ARESTAT doi membri ai echipajului unui petrolier suspectat că ar aparține „flotei din umbră” a Rusiei