Ministrul german al Finanțelor, Lars Klingbeil, și-a exprimat sprijinul față de Ucraina, în contextul în care negocierile dintre Kiev și Moscova nu înregistrează progrese majore.

„Putin nu ar trebui să-și facă iluzii că sprijinul Germaniei pentru Ucraina ar putea înceta”, a declarat Klingbeil, liderul Partidului Social Democrat, care este partenerul Guvernului de coaliție condus de cancelarul Friedrich Merz.

Ministrul Finanțelor l-a îndemnat pe Vladimir Putin, președintele Rusiei, să demonstreze interes față de procesul de pace, pentru a pune capăt războiului din Ucraina, care se desfășoară din februarie 2022.

„Rămânem al doilea cel mai mare susținător al Ucrainei la nivel mondial și cel mai mare din Europa. Ucraina se poate baza în continuare pe Germania”, a subliniat ministrul.

Președintele SUA, Donald Trump, a făcut presiuni pentru o încheiere rapidă a războiului, dar Kievul și aliații europeni și-au exprimat îngrijorarea cu privire la posibilitatea semnării unui acord care să îndeplinească toate condițiile impuse de ruși.

Ministrul Finanțelor pledează pentru o pace durabilă

Klingbeil a insistat ca Ucraina să fie prezentă la discuțiile privind semnarea unui armistițiu între cele două state, pentru a asigura o pace durabilă, care să respecte autonomia statului.

„În acest scop, trebuie să avem o coordonare strânsă la nivel internațional”, a sugerat Klingbeil.

Președintele francez, Emmanuel Macron, și premierul britanic, Keir Starmer, au susținut desfășurarea de trupe ale „Coaliției celor dispuși” pentru garantarea securității Ucrainei, în vederea obținerii unor progrese ale negocierilor de pace, conform U. S. News. Friedrich Merz s-a exprimat în mod favorabil acestei inițiative, dar a rămas reținut din cauza reacțiilor negative pe care le-ar putea stârni o astfel de decizie.

Potrivit Ministerului Finanțelor condus de Klingbei, Guvernul german a sprijinit Ucraina cu 50,5 miliarde de euro de la începutul războiului.

