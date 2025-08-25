Vance salută eforturile lui Trump de a pune capăt RĂZBOIULUI din Ucraina/ „Rușii au făcut concesii semnificative”

Vicepreședintele SUA, J. D. Vance a afirmat că Moscova a făcut „concesii semnificative” în privința Ucrainei, conform declarațiilor președintelui Donald Trump, în urma desfășurării summitului de pe 15 august din Alaska.

„Cred că rușii au făcut concesii semnificative în fața președintelui Trump, pentru prima oară în trei ani și jumătate de conflict. Ei doresc, de altfel, să fie flexibili în privința cerințelor lor fundamentale”, a declarat Vance.

Emisarul american responsabil pentru problema Ucrainei, Keith Kellog, a călătorit, duminică, la Kiev. La întâlnirea cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a participat și premierul Canadei, Mark Carney.

„Rusia discută despre ce ar fi necesar pentru a pune capăt războiului. Bineînțeles, ei nu au realizat complet aceste lucruri și războiul nu s-a încheiat, dar suntem implicați in procesul diplomatic cu bună-credință”, a subliniat Vance.

Vance pledează pentru continuarea negocierilor în Ucraina

Vicepreședintele a afirmat, de asemenea, că Statele Unite au coordonat o discuție productiva cu președintele rus, Vladimir Putin, „având negocieri, atât cât au putut, cu rușii și ucrainenii pentru a găsi un un punct comun si a opri masacrul”.

J. D. Vance a subliniat că Trump „a încercat să se angajeze într-o diplomație foarte agresivă, foarte energică”.

„Războiul nu este în interesul nimănui. Nici în interesul Europei, nici al Statelor Unite și nu credem că Rusia sau Ucraina au interesul de a-l continua”, a insistat Vance, citat de cotidianul Le Figaro.

Deși la sfârșitul summitului din Alaska liderii se așteptau la pregătirea unei întâlniri între cei liderii ucrainean si rus, relațiile dintre cele două state par să rămână la fel de tensionate. Situația critică dintre Rusia și Ucraina nu înregistrează progrese majore.

Foto: Profiemedia

