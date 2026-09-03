Un furt de proporții este anchetat de poliția din Queensland, Australia, după ce aproximativ 5.500 de oi din rasa Dorper au dispărut de la o fermă din apropierea localității Blackall. Valoarea animalelor este estimată la peste 1,7 milioane de dolari australieni. Potrivit anchetatorilor, animalele au fost furate în perioada februarie – mai 2026, însă dispariția întregului efectiv a fost constatată și investigată ulterior. Printre ovinele dispărute se află atât oi, cât și berbeci din rasa Dorper, una dintre rasele de carne cunoscute pentru adaptarea la condiții dificile și pentru productivitatea bună, informează Agrointeligența.

Ferma se află într-o zonă rurală din Queensland, în apropiere de Blackall. Poliția încearcă acum să refacă traseul animalelor și să afle cine a fost implicat în transportul și valorificarea acestora.

Animalele pot fi identificate

Ancheta ar putea beneficia de faptul că oile aveau elemente clare de identificare. Proprietarul le-a marcat cu crotalii albe aplicate la urechi, iar animalele sunt înregistrate în Sistemul Național Australian de Identificare a Animalelor, cunoscut sub denumirea NLIS. Aceste date ar putea fi esențiale pentru identificarea oilor în cazul în care acestea ajung să fie comercializate sau transportate către alte ferme, piețe de animale ori abatoare.

Poliția le cere fermierilor, transportatorilor și celor care activează în comerțul cu animale să fie atenți la apariția unor efective neobișnuit de mari de oi Dorper și să semnaleze orice situație suspectă.

Anchetatorii verifică transporturile de animale

Autoritățile încearcă să afle dacă în perioada în care s-a produs furtul au fost observate camioane sau alte mijloace de transport care au preluat un număr mare de animale din zona fermei.

De asemenea, sunt verificate eventualele tranzacții și deplasări ale unor turme de ovine care ar putea avea legătură cu cazul. Poliția ia în calcul orice informație care ar putea contribui la identificarea animalelor sau a persoanelor implicate.

Sergentul detectiv Paul Elliot a atras atenția că furturile de animale reprezintă în continuare o problemă serioasă în regiunile rurale din Queensland. Pe lângă pierderile financiare importante, astfel de infracțiuni sunt dificil de investigat deoarece animalele pot fi deplasate pe distanțe mari și pot trece prin mai multe puncte de transport și comercializare.

Fermierii și comercianții, chemați să ajute la identificarea oilor

Pentru recuperarea efectivului, polițiștii colaborează cu fermierii din regiune, piețele de animale, organizatorii de târguri, companiile de transport și alte persoane implicate în sectorul zootehnic. Anchetatorii sunt interesați în special de informații despre apariția unor turme numeroase de Dorper sau despre transporturi neobișnuite de ovine în zona Blackall în perioada în care se presupune că a avut loc furtul.

Cazul este unul neobișnuit prin amploarea sa. Dispariția a aproximativ 5.500 de animale înseamnă nu doar o pagubă de peste 1,7 milioane de dolari, ci și o operațiune logistică de amploare, ceea ce îi determină pe anchetatori să caute informații despre posibilele rute folosite pentru scoaterea oilor din fermă și despre modul în care acestea ar fi putut fi introduse ulterior în circuitul comercial.