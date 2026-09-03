A murit Gloria Steinem, jurnalistă emblematică și activistă pentru drepturile femeilor. Celebră pentru reportajul scandalos despre cluburile Playboy

Gloria Steinem, una dintre cele mai respectate jurnaliste americane și o figură de marcă a mișcării de emancipare a femeilor din SUA, a încetat din viață la vârsta de 92 de ani, transmite BBC.

Într-o postare pe Instagram, fundația sa a anunțat că aceasta „s-a stins din viață în liniște” la locuința sa din New York, miercuri, 2 septembrie, „înconjurată de mulți dintre cei care au iubit-o”.

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Gloria Steinem și-a început cariera de jurnalistă la New York și a contribuit la fondarea revistei *Ms.*, una dintre primele publicații care au abordat problemele femeilor dincolo de sfera treburilor casnice și a frumuseții.

Reportajul sub acoperire despre clubul Playboy i-a adus celebritatea lui Steinem

În anii ’60 Gloria Steinem a generat o adevărată polemică, când a făcut un reportaj, sub acoperire, în cluburile „Playboy”, deținute de celebrul Hugh Hefner. Experiența sa de a lucra sub acoperire ca „iepuraș” la Playboy Club a captivat cititorii și a oferit o importantă perspectivă asupra unui bastion masculin pe care puțini îl cunoșteau din interior.

Munca sa de reporter rămâne un exemplu remarcabil de jurnalism de investigație curajos și incisiv.

A militat pentru dreptul reproductive ale femeilor

În anii ’70, Steinem a militat activ pentru drepturile reproductive ale femeilor, printre alte cauze.

Ea însăși a recurs la un avort ilegal la Londra, pe când avea 22 de ani, iar ani mai târziu a salutat decizia Curții Supreme a SUA din 1973, în cazul *Roe v. Wade*, care a recunoscut dreptul constituțional al femeilor la avort. Aproape o jumătate de secol mai târziu, a fost martora anulării acestei decizii.

De asemenea, a pledat pentru legalizarea căsătoriilor între persoane de același sex, precum și pentru egalitatea de drepturi a femeilor, și a protestat împotriva pedepsei cu moartea și a mutilării genitale feminine.

sursa Foto: Profimedia