Prima pagină » Știri externe » Ministrul lituanian de Externe denunță incursiunea dronelor rusești în POLONIA/ „Nimeni nu este în siguranță”

Ministrul lituanian de Externe denunță incursiunea dronelor rusești în POLONIA/ „Nimeni nu este în siguranță”

10 sept. 2025, 15:49, Știri externe
Ministrul lituanian de Externe denunță incursiunea dronelor rusești în POLONIA/ „Nimeni nu este în siguranță”

Ministrul lituanian de Externe, Kestutis Budrys, a avertizat, miercuri, că incursiunile cu drone ale Rusiei în statele membre NATO riscă să escaladeze și să se transforme într-un scenariu în care „utilizăm puterea militară unul împotriva celuilalt”.

Polonia a doborât drone care au încălcat spațiul său aerian în timpul unui atac rusesc la scară largă în vestul Ucrainei. Statul membru NATO a numit incursiunea „un act de agresiune”.

„Nimeni nu este în siguranță aici, nimeni nu este în siguranță în regiune, nimeni nu este în siguranță în Europa și în cadrul alianței, deoarece aceste incidente sunt foarte aproape de o situație în care totul va escalada”, a declarat Budrys.

„Avem un interes puternic, probabil cel mai mare, să evităm aceste scenarii. Scenarii precum cele pe care le avem în unele situații în care utilizăm puterea militară unul împotriva celuilalt”, a explicat ministrul lituanian.

Lituania îndeamnă NATO să își îmbunătățească capacitățile de apărare aeriană

Țara baltică, membră a NATO și a UE, care are granițe comune cu Rusia și Belarus, nu a primit o confirmare că incursiunea dronelor rusești ar fi fost intenționată, a menționat Budrys, potrivit agenției de presă Reuters.

Moscova are responsabilitatea de a evita situațiile în care dronele militare pătrund în spațiul aerian al statelor membre NATO, iar organizația ar trebui să transmită un „mesaj puternic Rusiei că se confruntă cu ceva ce poate escalada”, a transmis acesta.

„Este în interesul tuturor, inclusiv al Rusiei, să evităm acest lucru”, a insistat ministrul, îndemnând NATO să acționeze pentru a intensifica apărarea aeriană în țările baltice și în Polonia, care se învecinează cu Rusia și Belarus.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

Verdictul NATO în cazul incursiunii dronelor rusești în Polonia, dezvăluit de o sursă din cadrul alianței nord-atlantice

Protestatarii din Paris „ocupă zona din jurul Gării de Nord”/ Forțele de ordine încearcă să respingă mișcarea „BLOCĂM TOTUL”

Citește și

EXTERNE Emmanuel Macron denunță incursiunea „dronelor rusești” în POLONIA: “Nu vom face compromisuri cu securitatea Aliaților”
15:47
Emmanuel Macron denunță incursiunea „dronelor rusești” în POLONIA: “Nu vom face compromisuri cu securitatea Aliaților”
GALERIE FOTO Cum a început REVOLUȚIA din Nepal și ce a declanșat scânteia care a aprins, la propriu, o țară
14:25
Cum a început REVOLUȚIA din Nepal și ce a declanșat scânteia care a aprins, la propriu, o țară
EXTERNE Protestatarii din Paris „ocupă zona din jurul Gării de Nord”/ Forțele de ordine încearcă să respingă mișcarea „BLOCĂM TOTUL”
14:01
Protestatarii din Paris „ocupă zona din jurul Gării de Nord”/ Forțele de ordine încearcă să respingă mișcarea „BLOCĂM TOTUL”
EXTERNE IRANUL va continua cooperarea cu AIEA/ Araghchi și Grossi au convenit asupra reluării inspecțiilor tehnice la instalațiile nucleare
13:15
IRANUL va continua cooperarea cu AIEA/ Araghchi și Grossi au convenit asupra reluării inspecțiilor tehnice la instalațiile nucleare
GALERIE FOTO TENSIUNILE continuă în Franța. Mișcarea „Blocăm totul” organizează proteste la nivel național. Întreaga țară, marcată de incidente
12:36
TENSIUNILE continuă în Franța. Mișcarea „Blocăm totul” organizează proteste la nivel național. Întreaga țară, marcată de incidente
POLITICĂ „Rusia trebuie oprită” / Reacția lui Nicușor Dan, după „încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez” de către dronele ruse
12:20
„Rusia trebuie oprită” / Reacția lui Nicușor Dan, după „încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez” de către dronele ruse
Mediafax
Șeful NATO îi trimite un mesaj lui Putin după incidentul din Polonia: Opriți escaladarea războiului
Digi24
Ce prevede Articolul 4 din Tratatul Nord-Atlantic, pe care Polonia urmează să îl activeze după ce a doborât mai multe drone rusești
Cancan.ro
Mia, o studentă de 23 de ani, a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Greșeala stupidă care i-a distrus soarta
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Adevarul
Polonezii și balticii fac zid în fața Rusiei. Strategia ideală pentru România, explicată de un fost șef al Armatei
Mediafax
Nicușor Dan: România va reacționa la fel ca Polonia în caz de incident similar
Click
Satul din România care are un singur locuitor: „Nu a vrut în ruptul capului să plece”
Wowbiz
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Antena 3
Familia tinerei care a fugit din Ucraina de război, dar a murit în SUA, prima reacție după incident: A venit aici pentru siguranță
Digi24
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților
Cancan.ro
Motivul ȘOCANT pentru care profesoara din Drobeta Turnu Severin și-a ucis băiețelul de 7 ani, iar apoi s-a sinucis. Detalii din anchetă
Ce se întâmplă doctore
Rocsana Marcu, apariţie şocantă! Cât de mult s-a îngrăşat? Cum arată acum blondina
observatornews.ro
Cele mai căutate joburi din România. Peste 34.000 de locuri de muncă disponibile la nivel naţional
StirileKanalD
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
KanalD
Un cadavru a fost găsit în mașina unui cântăreț american. Oamenii au simțit mirosul și au alertat autoritățile
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Camerele de supraveghere a traficului vor calcula și viteza medie a mașinilor. CNAIR: Nu mai poți „fenta” radarul
Descopera.ro
Boala care schimbă pentru totdeauna forma inimii
Capital.ro
A murit unul dintre cei mai mari actori de la Hollywood. Românii l-au îndrăgit foarte mult: Nu și-a pierdut niciodată dragostea pentru magie…
Evz.ro
Mircea Lucescu a jignit doi jurnaliști, pe care i-a numit avortoni
A1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Stirile Kanal D
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
Kfetele
Cine și-a făcut apariția la înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu! Toți cei prezenți sunt în stare de șoc
RadioImpuls
Emoții mari pentru Elena Udrea! Ce spune despre prima zi de școală a fiicei sale: „Lucrul cu adevărat extraordinar este minunea pe care Dumnezeu a făcut-o, ca eu să fiu în sfârșit cu ea”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, tu te-ai culcat cu logodnica ta înainte de nuntă?
Descopera.ro
Cercetătorii japonezi au descifrat un mecanism unic al coralilor
VIDEO EXCLUSIV Elena Lasconi nu dă nicio șansă relațiilor România- SUA cu Nicușor Dan președinte. Anularea alegerilor „o greșeală flagrantă a CCR”
16:02
Elena Lasconi nu dă nicio șansă relațiilor România- SUA cu Nicușor Dan președinte. Anularea alegerilor „o greșeală flagrantă a CCR”
EXCLUSIV Elena Lasconi: „Creșterea TVA-ului nu putea fi EVITATĂ”
15:56
Elena Lasconi: „Creșterea TVA-ului nu putea fi EVITATĂ”
JUSTIȚIE Compania “FLY Lili” în vizorul procurorilor într-un dosar de evaziune fiscală. Afaceristul Jurgen Faff, prieten cu Iohannis, e căutat de anchetatori
15:53
Compania “FLY Lili” în vizorul procurorilor într-un dosar de evaziune fiscală. Afaceristul Jurgen Faff, prieten cu Iohannis, e căutat de anchetatori
VIDEO Motivul pentru care autoritățile INTERZIC coroanele de plastic la înmormântări. Se întâmplă în cimitirele din tot mai multe orașe
15:50
Motivul pentru care autoritățile INTERZIC coroanele de plastic la înmormântări. Se întâmplă în cimitirele din tot mai multe orașe
VIDEO EXCLUSIV Elena Lasconi: „Știu foarte bine că Nicușor Dan avea un proiect pentru campania prezidențială, dinainte să se anuleze alegerile”
15:47
Elena Lasconi: „Știu foarte bine că Nicușor Dan avea un proiect pentru campania prezidențială, dinainte să se anuleze alegerile”
EXCLUSIV Elena Lasconi: „Nicușor Dan a MINȚIT. A spus tot ce voia electoratul să audă doar ca să ajungă președinte”
15:39
Elena Lasconi: „Nicușor Dan a MINȚIT. A spus tot ce voia electoratul să audă doar ca să ajungă președinte”