Ministrul lituanian de Externe denunță incursiunea dronelor rusești în POLONIA/ „Nimeni nu este în siguranță”

Ministrul lituanian de Externe, Kestutis Budrys, a avertizat, miercuri, că incursiunile cu drone ale Rusiei în statele membre NATO riscă să escaladeze și să se transforme într-un scenariu în care „utilizăm puterea militară unul împotriva celuilalt”.

Polonia a doborât drone care au încălcat spațiul său aerian în timpul unui atac rusesc la scară largă în vestul Ucrainei. Statul membru NATO a numit incursiunea „un act de agresiune”.

„Nimeni nu este în siguranță aici, nimeni nu este în siguranță în regiune, nimeni nu este în siguranță în Europa și în cadrul alianței, deoarece aceste incidente sunt foarte aproape de o situație în care totul va escalada”, a declarat Budrys. „Avem un interes puternic, probabil cel mai mare, să evităm aceste scenarii. Scenarii precum cele pe care le avem în unele situații în care utilizăm puterea militară unul împotriva celuilalt”, a explicat ministrul lituanian.

Lituania îndeamnă NATO să își îmbunătățească capacitățile de apărare aeriană

Țara baltică, membră a NATO și a UE, care are granițe comune cu Rusia și Belarus, nu a primit o confirmare că incursiunea dronelor rusești ar fi fost intenționată, a menționat Budrys, potrivit agenției de presă Reuters.

Moscova are responsabilitatea de a evita situațiile în care dronele militare pătrund în spațiul aerian al statelor membre NATO, iar organizația ar trebui să transmită un „mesaj puternic Rusiei că se confruntă cu ceva ce poate escalada”, a transmis acesta.

„Este în interesul tuturor, inclusiv al Rusiei, să evităm acest lucru”, a insistat ministrul, îndemnând NATO să acționeze pentru a intensifica apărarea aeriană în țările baltice și în Polonia, care se învecinează cu Rusia și Belarus.

