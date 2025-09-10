Protestatarii din Paris „ocupă zona din jurul Gării de Nord”/ Forțele de ordine încearcă să respingă mișcarea „BLOCĂM TOTUL”

Mișcarea „Blocăm totul”, care provoacă tensiuni de proporții în Franța, s-a extins și în apropierea Gării de Nord din Paris, unde protestatarii se confruntă direct cu autoritățile.

Situația provocată de noua criză politică din Franța a degenerat, protestatarii ajungând în apropierea Gării de Nord, unde s-au confruntat cu autoritățile. Au avut loc deja numeroase confruntări directe între forțele de ordine și protestatari. Majoritatea protestatarilor sunt îmbrăcați în negru și poartă cagule.

Anasse Kazib, membru al sindicatului SUS-Raid, a cerut „ocuparea zonei din jurul Gării de Nord” de la peronul 36, un a avut loc un miting.

De asemenea, Ministerul Educației a anunțat că programul a aproximativ 100 de școli din Franța a fost perturbat în această dimineață.

Mișcarea „Blocăm totul”, care a început miercuri, este susținută de partidele de opoziție și de simpatizanții acestora, potrivit BFMTV.

Sebsatien Lecornu își preia mandatul de premier al Franței

Noul premier al Franței, Sebastien Lecornu, care a fost desemnat în urma demisiei fostului prim-ministru Francois Bayrou, se confruntă cu o presiune uriașă din cauza protestelor chiar în ziua în care își va prelua oficial mandatul.

Palatul Elysée a anunțat că Emmanuel Macron l-a instruit pe Sebastien Lecornu, ca prim pas, să „consulte” partidele pentru a „construi acordurile esențiale pentru deciziile din lunile următoare”.

„Președintele l-a instruit să consulte forțele politice reprezentate în Parlament în vederea adoptării unui buget pentru națiune și a construirii acordurilor esențiale pentru deciziile din lunile următoare”, a scris președinția.

Forțele de ordine au fost nevoite să recurgă la folosirea de gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimile în mai multe orașe, iar aproximativ 200 de persoane au fost deja reținute a declarat ministrul francez de Interne, Bruno Retailleau.

