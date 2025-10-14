Ministrul polonez de Externe îndeamnă UE să ia măsuri împotriva amenințării rusești/ „Trebuie să-l convingem pe PUTIN că suntem pregătiți”

Ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, a declarat, marți, că Europa trebuie să fie pregătită pentru orice mișcare a Rusiei, insistând asupra consolidării unui „zid de drone” pentru apărare pe flancul estic.

Sikorski a îndemnat națiunile europene să-și mențină eforul de a sprijini Ucraina, spunând că președintele SUA, Donald Trump, va pune la dispoziția țării rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune.

Furnizarea de armament către Ucraina, precum arme cu rază scurtă și cu rază medie de acțiune, a fost necesară pentru a ajuta la protejarea Europei, a subliniat ministrul, amintind de incursiunile dronelor în spațiul aerian polonez.

Întrebat despre posibilitatea susținerii unei inițiative pentru un „zid de drone” pentru a contracara viitoarele incursiuni, Sikorski și-a exprimat îngrijorarea că Rusia ar putea „ajunge, din păcate, mai departe pe teritoriul Europei”.

„Ar trebui să fim pregătiți să contracarăm acest lucru și, prin urmare, cred că dacă nu construim capacități anti-drone și drone în acest moment ar fi iresponsabil”, a declarat Sikorski.

Președintele rus, Vladimir Putin, a resping acuzațiile Europei, insistând că țara sa nu va viza niciun membru NATO, potrivit agenției de presă Reuters.

Sikorski își menține sprijinul pentru Ucraina

Sikorski, un critic aspru al lui Putin, a cerut Europei să își mențină sprijinul pentru Ucraina cel puțin încă trei ani.

„Trebuie să-l convingem pe Putin că suntem pregătiți să menținem cursul cel puțin acei trei ani”, a subliniat ministrul.

Înaltul Reprezentat al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, aflată luni în vizită la Kiev, a avertizat că Rusia „practică jocul războiului” și riscă o „escaladare” a crizei.

„De fiecare dată când o dronă sau o aeronavă rusească încalcă spațiul nostru aerian, există riscul unei escaladări, involuntare sau nu. Rusia practică jocul războiului, iar noi depășim cadrul unui conflict ipotetic. Pentru a evita războiul, trebuie să traducem puterea economică a Europei în descurajare militară”, a declarat Kallas.

