Kaja Kallas denunță tacticile periculoase ale lui Vladimir Putin. „RUSIA practică jocul războiului”

Rusia „practică jocul războiului” și riscă o „escaladare” a crizei, a denunțat Înaltul Reprezentat al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, aflată luni în vizită la Kiev.

„De fiecare dată când o dronă sau o aeronavă rusească încalcă spațiul nostru aerian, există riscul unei escaladări, involuntare sau nu. Rusia practică jocul războiului, iar noi depășim cadrul unui conflict ipotetic. Pentru a evita războiul, trebuie să traducem puterea economică a Europei în descurajare militară”, a declarat Kallas.

Șefa diplomației UE a fost întâmpinată, luni, la Kiev, de ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibîga, pentru a discuta despre sprijinul financiar și militar din partea Uniunii Europene, precum și despre securitatea sistemului energetic ucrainean.

„Inamicul încearcă să influențeze starea de spirit a populației, atacând infrastructura energetică. Suntem foarte conștienți de acest lucru”, a afirmat Andrii Sîbiga.

Ministrul ucrainean de Externe a solicitat un sprijin sporit în apărarea infrastructurii energetice din partea aliaților europeni. Ministerul Energiei din Ucraina au existat pene de curent în cel puțin șapte regiuni, potrivit France24.

Zelenski îi cere lui Trump rachete Tomahawk

De asemenea, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, i-a cerut omologului său american, să-i furnizeze rachete Tomahawk pentru a susține efortul de război ucrainean.

Donald Trump a declarat că ar putea furniza rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune către Ucraina, în cazul în care omologul său rus, Vladimir Putin, continuă operațiunile militare.

„S-ar putea să vorbesc cu Putin și să-i spun: uitați, dacă acest război nu se va rezolva, le voi trimite rachete Tomahawk”, a avertizat Trump.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

TRUMP avertizează că ar putea furniza rachete Tomahawk către Ucraina. Rusia denunță poziția adoptată de președintele american

Serviciile secrete germane avertizează asupra pericolului unui conflict militar cu RUSIA. Moscova intenționează să-și „extindă influența”

Președintele Israelului vrea să-i acorde lui TRUMP cea mai înaltă distincție onorifică a țării sale pentru contribuția la eliberarea ostaticilor