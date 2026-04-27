Coaliția anti-Netanyahu, creată de doi foști premieri israelieni prin fuziunea partidelor:„Statul Israel trebuie să-și schimbe direcția”

Doi foști premieri israelieni au creat o coaliție parlamentară anti-Netanyahu: politicianul naționalist Naftali Bennett și liberalul Yair Lapid.

Cei doi au anunțat fuziunea partidelor „Bennett 2026” și „Yesh Atid” („Există un Viitor”) pentru a crea coaliția „Împreună”. Cei doi au mai guvernat printr-o coaliție, făcând rocadă la conducerea guvernului între 2021 și 2022.

Când vor avea loc următoarele alegeri?

Următoarele alegeri parlamentare sunt programate pentru 27 octombrie 2026. Liderii celor două partide au anunțat că fuziunea va duce la crearea unui „guvern mai sionist și mai patriotic”, într-un „Israel nou, în epoca post-Netanyahu”, potrivit Times of Israel.

„După 30 de ani este timpul să ne despărțim de Netanyahu și să deschidem un nou capitol pentru Israel”, a spus Bennett, care va fi desemnat liderul alianței.

„Stăm împreună pentru soarta copiilor noștri. Statul Israel trebuie să-și schimbe direcția”, a adăugat acesta.

Netanyahu se află la cel de-al treilea mandat de prim-ministru: 1996-1999, 2009 – 2021, 2022- prezent. Potrivit sondajelor, Likud încă este pe prima poziție, dar cu o popularitate de 28%. Sondajul de opinie Walla raportează că formațiunea politică creată de Bennett și Lapid are 27%.

De la revenirea lui Netanyahu la putere, mii de israelieni au protestat împotriva războaielor. Proteste împotriva guvernului Likud au mai fost și din 2020,când protestatarii au cerut demisia premierului Netanyahu după scandalurile de corupție în care este implicat. Premierul are și mandat de arestare de la Curtea Penală Internațională pentru crime de război.

Cei doi foști premieri îl acuză pe Netanyahu că a condus Israelul „într-o direcție greșită”

Naftali Bennett a fost premierul Israelului între 13 iunie 2021 și 30 iunie 2022. Yair Lapid a guvernat între 1 iulie 2022 și 29 decembrie 2022. Netanyahu, care a pierdut puterea pe 13 iunie 2021, a revenit la finalul anului 2022. De atunci, el a condus Israelul în războaie multiple cu:

Hamas, în Fâșia Gaza;

Hezbollah, în sudul Libanului;

rebelii Houthi din Marea Roșie;

Iranul condus de Gărzile Revoluționare;

Rezistența Islamică din Irak;

Siria condusă de regimul lui Bashar-al Assad.

În toate războaiele, forțele israeliene au reușit să elimine lideri-cheie: Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, Ismail Haniyeh, liderul Hamas, Hassan Nasrallah, liderul Hezbollah. Inclusiv dictatorul sirian Bashar al-Assad s-a retras de la putere după 25 de ani.

Cei doi foști premieri au creat coaliția anti-Netanyahu

Într-o conferință de presă, cei doi l-au acuzat pe premierul conservator Benjamin Netanyahu de la partidul Likud că a dus țara într-o direcție greșită. Totuși, ambii au susținut în egală măsură războaiele duse împotriva grupărilor teroriste Hamas și Hezbollah.

Yair Lapid a atenționat însă că deschiderea de fronturi multiple pot eroda forțele israeliene, armata fiind suprasolicitată din cauza războaielor cu Iran și cu Liban. El a catalogat războiul cu Iran ca un „dezastru strategic și diplomatic de o amploare pe care nu și-o amintește”.

Naftali Bennett, considerat cel mai mare adversar al lui Netanyahu, l-a criticat pe actualul premier pentru că modul haotic cum a gestionat războiul a lăsat Israelul „vulnerabil” în fața unui „Iran răzbunător”.

Sursa Foto: Profimedia

Sursa Video: Coaliția „Împreună”

