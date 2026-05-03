Un oficial israelian și-a celebrat aniversarea de 50 de ani cu un tort decorat cu un ștreang. Israel a reintrodus pedeapsa cu moartea

Ministrul israelian al Securității Naționale, Itamar Ben-Gvir, și-a celebrat aniversarea de 50 de ani cu un tort inedit. Tortul era decorat cu un ștreang.

Momentul când el a văzut tortul a fost filmat pe 2 mai, la Emunim, moshav-ul (așezarea israeliană) unde s-a desfășurat petrecerea.  Tortul i-a fost prezentat de către soția sa, făcând referire la noua lege care a reintrodus pedeapsa cu moartea.

Ministrul israelian, încântat că pedeapsa cu moartea a fost reintrodusă

Ștreangul, unul auriu, era însoțit de un text:

„Felicitări către ministrul Ben Gvir, uneori, visele se adeveresc”.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a urat felicitări la telefon cu ocazia zilei sale de naștere.

Ministrul l-a întrebat pe prim-ministru la telefon:

„Câți ani crezi că am?”

Netanyahu i-a răspuns în glumă:

„17”.

Ministrul a râs.

„Sunt încă multe vise, multe ambiții. Și mă simt mândru că sunt membru al guvernului tău și al cabinetului, al cabinetului de securitate.”, i-a spus ministrul premierului.

Lege controversată

La petrecerea ministrului au fost prezenți ofițeri de poliție de elită și activiști ultranaționaliști. Unii dintre ei sunt acuzați pentru asalt și instigare la terorism împotriva palestinienilor.

Pe 30 martie 2026,  Parlamentul Israelului, Knesset, a adoptat o lege care introduce pedeapsa cu moartea pentru palestinienii condamnați pentru uciderea israelienilor.  Palestinienii condamnați pentru atacuri teroriste sunt spânzurați.

Legea a fost propusă de Itamar Ben-Gvir și partidul său ultranaționalist, kahanist (ideologie zionistă creată de rabinul Meir Kahane) și anti-arăbesc, Otzma Yehudit („Puterea Evreilor”). Partidul susține supremația evreiască și iudaismul ortodox.

Controversata lege a fost denunțată la nivel internațional, atât de țările musulmane, care au considerat-o „discriminatorie”, cât și de mișcările pro-palestiniene din întreaga lume.

La finalul lunii aprilie, doi foști prim-miniștri, naționalistul Naftali Bennet și liberalul Yair Lapid, au înființat o coaliție anti-Netanyahu. Alegerile parlamentare sunt programate să aibă loc pe 27 octombrie 2026.

Sursa Video: Al Jazeera

