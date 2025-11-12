Prima pagină » Știri externe » Ministrul ucrainean – care a stat la masă cu Donald Trump – demisionează în urma scandalului de corupție din Administrația Zelenski. Ce măsuri cere președintele Ucrainei

12 nov. 2025, 17:26, Știri externe
O nouă evoluție în scandalul de corupție din administrația Zelenski. Ministrul ucrainean al Energiei, Svitlana Hrynchuk, care a stat la masă cu Ddonald Trump, a demisionat din funcție. Ea spune că această funcție nu a fost niciodată scopul ei și că nu a încălcat niciodată legea.

„Sunt recunoscătoare Președintelui Volodymyr Zelenskyy și parlamentarilor pentru oportunitatea de a lucra în beneficiul statului, lucru pe care îl desfășor de 10 ani în diverse funcții de serviciu public pornind de la Specialist Șef. În cadrul activităților mele profesionale nu au existat încălcări ale legii. Astfel de fapte nu pot exista în principiu. În ceea ce privește speculațiile legate de relația mea personală, orice speculație pe acest subiect este nepotrivită. Totul trebuie să existe o limită. În cele din urmă, timpul va pune totul la punct. ”, a transmis Svitlana Hrynchuk pe pagina ei de Facebook.

Aceasta a publicat și o poză cu demisia ei.

Înainte cu câteva ore să-și anunțe demisia, președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut miniștrilor implicați în scandalul de corupție din domeniul energiei – Gherman Halușcenko (Justiție) și Svitlana Hrinciuk (Energie) – să demisioneze, relata Kyiv Independent.

„Cred că ministrul justiției și ministrul energiei nu pot rămâne în funcțiile lor”, a transmis Zelenski pe canalul său de Telegram. „Aceasta este, printre altele, o chestiune de încredere. Dacă există acuzații, acestea trebuie abordate.”

Zelenski i-a cerut premierului Iulia Svîrîdenko „să se asigure că acești miniștri depun scrisori de demisie” și a cerut parlamentului ucrainean să le susțină demisiile.

Potrivit președintelui, Consiliul Național de Securitate și Apărare va sancționa, de asemenea, două persoane implicate în dosarul de corupție Energoatom.

„În acest moment, lucrurile sunt extrem de dificile pentru toată lumea din Ucraina — îndurând întreruperi de curent, atacuri rusești și pierderi”, a adăugat Zelenski. „Este absolut inacceptabil ca, pe lângă acestea, să existe încă unele scheme (de corupție) în sectorul energetic. Voi semna un decret care impune sancțiuni împotriva a două persoane implicate în cazul NABU privind Energoatom.”, a mai transmis Zelenski.

Halușcenko, suspendat din Guvern

În această dimineață prim-ministrul Iulia Svyrîdenko a anunțat că Gherman Halușcenko a fost suspendat din funcția de ministru al justiției. O ședință extraordinară a Cabinetului de Miniștri a numit-o pe Liudmila Suhak, ministru adjunct al justiției pentru integrare europeană, în funcția de ministru interimar al justiției, a declarat Svyrydenko pe Telegram.

Halușcenko este anchetat de Biroul Național Anticorupție (NABU) în cadrul unui caz de corupție privind compania nucleară de stat Energoatom, în care este implicat Timur Mindich, un apropiat al lui Zelenski. El nu a fost încă pus sub acuzare oficial.

Halușcenko a declarat pe Facebook că se va supune decizei de suspendare.

„Sunt întru totul de acord: trebuie luată mai întâi o decizie politică și abia apoi ar trebui să ne ocupăm de toate detaliile”, a adăugat el. „Nu mă agăț de funcția de ministru și nu mă voi agăța de ea. Cred că suspendarea pe durata anchetei este o cale de acțiune civilizată și corectă. Mă voi apăra în domeniul juridic și îmi voi demonstra poziția.”

Halușcenko, numit „Profesorul” în înregistrările NABU

Halușcenko a fost ministru al energiei între 2021 și 2025 și a fost numit ministru al justiției în iulie. În înregistrările audio publicate de NABU, ieri, acesta este uneori identificat drept „ministrul energiei” și alteori sub numele de cod „Profesor”.

În înregistrările NABU, suspecții Ihor Myroniuk și Dmytro Basov par să împartă mitele între ei și „Profesor” – o presupusă referire la Halușcenko.

„Îl vom împărți la trei: tu, eu și profesorul”, a spus Myroniuk în înregistrări.

Myroniuk, care a fost și el acuzat în acest caz, este un fost consilier al lui Halușcenko.

Procurorul anticorupție Serhii Savytskyi a declarat, în cadrul unei ședințe de judecată din 11 noiembrie, că antreprenorul Timur Mindich ar fi fost “creierul“ organizației și l-a influențat pe Halușcenko. În înregistrări, există o conversație între Mindich și Halushchenko.

Mindich vorbește și despre primirea de bani de la un alt suspect, Oleksandr Tsukerman, poreclit Sugarman, în înregistrări. Biroul Anticorupție a declarat că această conversație a avut loc după ce Halușcenko a vizitat biroul președintelui.

Un procuror anticorupție a declarat la o ședință de judecată de astăzi, 12 noiembrie, că, potrivit înregistrărilor NABU, Zelenski l-ar fi sunat pe Halușcenko în timpul unei conversații dintre ministru, Mindich și Țukerman. Președintele ar fi efectuat apelul după ce Mindich i-a trimis un mesaj.

Procurorul a susținut că episodul dovedește influența politică a lui Mindich. Serviciul de presă al lui Zelenski nu a răspuns solicitării de comentarii, precizează Kiev Independent.

Back-office“ în centrul Kievului

Reamintim că luni, pe 10 noiembrie, NABU a dezvăluit activitățile acestei organizații criminale, al cărei obiectiv principal era „primirea sistematică de beneficii ilegale de la partenerii Energoatom în valoare de 10% până la 15% din valoarea contractelor Energoatom”.

În special, contrapartidelor Energoatom li s-au impus condiții pentru plata de „mită” pentru evitarea blocării plăților pentru serviciile prestate, produsele livrate sau privarea de statutul de furnizor.

Și toate acestea pe fondul unor pene de curent de amploare în toată Ucraina din cauza atacurilor rusești asupra instalațiilor energetice, majoritatea nefiind protejate corespunzător.

NABU susține că fondurile au fost legalizate printr-un “back office“ din centrul Kievului, prin care au trecut aproximativ 100 de milioane de dolari.

În acest “back office“ lucrau Igor Fursenko (Reshik), Lesia Ustimenko și Liudmila Zorina. Conform „Schemelor”, Igor Fursenko este un antreprenor privat, având ca principal tip de activitate consultanță în probleme de informatizare.

Potrivit rapoartelor din presa ucraineană, Lesya Ustimenko este tot o antreprenoare privată. În 2023, Ustymenko a devenit proprietara unui loc de parcare într-o clădire din centrul Kievului, care, potrivit „Schemelor”, găzduiește „back office-ul” menționat în ancheta NABU. Soțul ei este probabil cetățean rus. După cum au stabilit jurnaliștii, până în 2015, soțul lui Ustymenko călătorea regulat în Federația Rusă, de unde este originar. Liudmila Zorina este tot antreprenor privat, activitatea sa fiind consultanță în activități comerciale și management.

Actualul ministrul al Energiei, parte din Organizație

Totuși, în înregistrările NABU apare și actualul minstru al energiei Svitlana Hrynchuk.

Ea ar fi primit comisioane, din fondurile deturnate, alocate pentru construirea infrastructurii de protecție a sistemului energetic – o inițiativă care a primit aproape 5 miliarde de dolari în finanțare numai din partea Statelor Unite.

Hrynchuk a făct parte inclusiv dintr-o delegație care l-a însoțit pe președintele Zelenski la Casa Albă. Atunci, Zelensky a plasat pe aceasta chiar în fața președintelui Statelor Unite.

Pe 10 noiembrie, NABU a efectuat percheziții la domiciliul lui Galușcenko și la Energoatom, în timpul cărora au fost găsiți saci cu bani. Potrivit rapoartelor din presa din Ucraina,  acestea ar fi putut fi fonduri din ajutorul internațional, acordat Ucrainei în timpul războiului. În fotografiile făcute în timpul raidurilor se pot observa dolari americani înveliți în benzi de rezervă ale Rezervei Federale.

Reacția în cercurile politice la mega-scandalul corupției nu a întârziat să apară. Opoziția cere demisia întregului Guvern.

Scandalul de corupție din Ucraina se extinde. Ministrul Justiţiei pleacă din funcție, alții au stat cu Trump la masă, iar banii găsiți erau ai americanilor

Lupta anticorupție din Ucraina bate la ușa lui Zelenski. Amicul președintelui, zis și „portofelul”, a fugit din țară. Era creierul unei scheme care spăla bani prin „Energoatom” – compania care operează cele 4 centrale nucleare ale Ucrainei. Procurorii: S-au spălat 100 de milioane de dolari

