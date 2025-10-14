Misterul morții milionarului crypto se adâncește. Au apărut date de ultimă oră despre acesta

Date de ultimă oră despre milionarul crypto găsit mort în bolidul de lux. Acesta ar fi lăsat un bilet pentru iubita sa. Mașina în care a fost găsit mort se afla acolo unde nu era lumină, iar toate camerele de supraveghere erau oprite.

Au apărut date de ultimă oră despre moartea milionarului crypto

Anchetatorii descriu cazul ca pe o simplă sinucidere, însă misterul se adâncește. Surse apropiate anchetei susțin că mașina în care a fost găsit mort Konstantin Galich se afla acolo unde nu era lumină, iar toate camerele de supraveghere erau oprite din cauza unei pene de curent.

Magnatul ucrainean în vârstă de 32 de ani avea asupra sa un bilet adresat iubitei, cu adresa unde a decis să își pună capăt zilelor, iar cu o zi înainte omul de afaceri trimisese mesaje prietenilor săi, el le-a scris despre problemele sale financiare. În plus, geanta de care el nu se despărțea niciodată, dar și telefonul său, nu au fost găsite momentan.

Konstantin Galich era un cunoscut om de afaceri ucrainean în domeniul cryptomonedelor, cunoscut pentru stilul său de viață extravagant. În ultimul timp ar fi înregistrat pierderi de peste 30 de milioane de dolari în contextul unor turbulențe majore pe piața globală de cryptomonede. Moartea sa a stârnit numeroase reacții din partea comunității crypto, iar analiștii consideră că această criză este mai gravă decât cea din 2020, cauzată de pandemia de coronavirus.

Sursa video: Antena 3 CNN

