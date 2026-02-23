Violențele au scăpat de sub control în Mexic. Statele Unite le cer cetățenilor americani să rămână la adăpost în zone turistice

Statele Unite au emis o alertă de securitate pentru cetățenii americani aflați în mai multe regiuni din Mexic, inclusiv zone turistice cunoscute, recomandându-le să rămână la adăpost până la noi ordine, pe fondul escaladării violențelor după o operațiune militară de amploare care a dus la eliminarea liderului unui cartel de droguri.

Statele Unite au lansat duminică un apel oficial adresat cetățenilor americani aflați în mai multe zone din Mexic, cerându-le să rămână „la adăpost până la noi ordine”, din cauza intensificării violențelor generate după uciderea lui „El Mencho”, cel mai cătat lider de cartel maxica de droguri din Mexic, scrie CNN.

„Din cauza operațiunilor de securitate în curs, a blocajelor rutiere și a activităților criminale, cetățenii americani din zonele menționate trebuie să se adăpostească până la noi ordine”, a transmis ambasada Statele Unite în Mexic.

Alerta vizează mai multe regiuni ale țării, inclusiv orașe turistice populare precum Cancun, Guadalajara și Oaxaca, dar și statul Baja California, zone frecventate de turiști străini.

Uciderea lui „El Mencho” a generat o reacție violentă de stradă

Măsura vine după ce armata mexicană l-a ucis duminică pe liderul cartelului Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, cunoscut sub numele de „El Mencho”, în cadrul unei operațiuni militare. Moartea acestuia a declanșat reacții violente în mai multe regiuni ale Mexicului, considerate represalii ale grupărilor criminale.

Ca urmare a deteriorării situației de securitate, mai multe companii aeriene au anunțat anularea zborurilor către Mexic. Transportatori americani precum United, Southwest și Alaska, dar și companii canadiene, inclusiv Air Canada și WestJet/Sunwing, au suspendat cursele către Puerto Vallarta, Guadalajara și Manzanillo.

În unele cazuri, aeronavele au fost nevoite să se întoarcă din drum, în timp ce se aflau deja în zbor spre Mexic, au precizat reprezentanții companiilor aeriene.

Nemesio Oseguera era considerat unul dintre cei mai căutați infractori din Mexic, iar autoritățile americane ofereau o recompensă de 15 milioane de dolari pentru informații care să ducă la capturarea sa. Eliminarea acestuia a amplificat tensiunile și a determinat autoritățile să ridice nivelul alertelor de securitate.

