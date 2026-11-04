Zelenski a decorat-o pe Melania Trump cu una dintre cele mai înalte distincții de stat ale Ucrainei: Ordinul Cneaghinei Olga (gradul I)

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a decorat-o pe Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, cu Ordinul Cneaghinei Olga (gradul I). Decretul corespunzător nr. 1079/2026 a fost publicat miercuri pe site-ul oficial al președintelui ucrainean.

Conform documentului, distincția a fost acordată pentru contribuția personală semnificativă la sprijinirea umanitară a Ucrainei, precum și pentru implicarea activă în apărarea drepturilor omului și în acțiuni caritabile menite să salveze copiii ucraineni și cetățenii afectați de agresiunea rusă, inclusiv persoane deportate ilegal și strămutate forțat din teritoriile Ucrainei ocupate temporar de Federația Rusă.

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Prima Doamnă a Statelor Unite a obținut armistițiul din orașul ucrainean Oleşki, în urma contactelor stabilite cu Rusia și Ucraina. Armistițiul prin care Rusia și Ucraina au convenit să oprească temporar luptele în zona orașului Oleşki, pentru a permite evacuarea civililor, a fost anunțat de Casa Albă la 23 octombrie.

Încetarea focului a intrat în vigoare pe 27 octombrie și s-a încheiat în seara zilei de 1 noiembrie. Potrivit Melaniei Trump, aproximativ 800 de persoane au fost evacuate în această perioadă.