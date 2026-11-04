Prima pagină » Actualitate » Zelenski a decorat-o pe Melania Trump cu una dintre cele mai înalte distincții de stat ale Ucrainei: Ordinul Cneaghinei Olga (gradul I)

Zelenski a decorat-o pe Melania Trump cu una dintre cele mai înalte distincții de stat ale Ucrainei: Ordinul Cneaghinei Olga (gradul I)

Olga Borșcevschi
Zelenski a decorat-o pe Melania Trump cu una dintre cele mai înalte distincții de stat ale Ucrainei: Ordinul Cneaghinei Olga (gradul I)
Galerie Foto 5
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a decorat-o pe Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, cu Ordinul Cneaghinei Olga (gradul I). Decretul corespunzător nr. 1079/2026 a fost publicat miercuri pe site-ul oficial al președintelui ucrainean.

Conform documentului, distincția a fost acordată pentru contribuția personală semnificativă la sprijinirea umanitară a Ucrainei, precum și pentru implicarea activă în apărarea drepturilor omului și în acțiuni caritabile menite să salveze copiii ucraineni și cetățenii afectați de agresiunea rusă, inclusiv persoane deportate ilegal și strămutate forțat din teritoriile Ucrainei ocupate temporar de Federația Rusă.

Sondaj Gândul

Crezi că Donald Trump va pierde sau își va menține majoritatea în Congresul american?

Vezi rezultate

Loading ...

Prima Doamnă a Statelor Unite a obținut armistițiul din orașul ucrainean Oleşki, în urma contactelor stabilite cu Rusia și Ucraina. Armistițiul prin care Rusia și Ucraina au convenit să oprească temporar luptele în zona orașului Oleşki, pentru a permite evacuarea civililor, a fost anunțat de Casa Albă la 23 octombrie.

Încetarea focului a intrat în vigoare pe 27 octombrie și s-a încheiat în seara zilei de 1 noiembrie. Potrivit Melaniei Trump, aproximativ 800 de persoane au fost evacuate în această perioadă.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

JUSTIȚIE Operațiunea Jupiter continuă. Polițiștii desfășoară 346 de percheziții la nivel național, astăzi
10:47
Operațiunea Jupiter continuă. Polițiștii desfășoară 346 de percheziții la nivel național, astăzi
REACȚIE Reacția lui Elon Musk, care a donat milioane de dolari republicanilor, după victoria uriașă a democraților în SUA
10:25
Reacția lui Elon Musk, care a donat milioane de dolari republicanilor, după victoria uriașă a democraților în SUA
ALEGERI ÎN SUA Efect imediat pe burse după alegerile din SUA: dolarul, în cădere liberă. Moneda americană s-a depreciat față de principalele valute
10:19
Efect imediat pe burse după alegerile din SUA: dolarul, în cădere liberă. Moneda americană s-a depreciat față de principalele valute
FLASH NEWS Taxe majorate pentru sibieni, din 2027. Situațiile în care impozitele ar putea fi mărite cu 500%. Ce arată un proiect pus în consultare publică de primărie
10:15
Taxe majorate pentru sibieni, din 2027. Situațiile în care impozitele ar putea fi mărite cu 500%. Ce arată un proiect pus în consultare publică de primărie
INCIDENT Doi copaci au căzut peste șapte mașini pe o stradă din Craiova. Echipele de intervenție acționează pentru înlăturarea lor
09:33
Doi copaci au căzut peste șapte mașini pe o stradă din Craiova. Echipele de intervenție acționează pentru înlăturarea lor
ATAC Petrișor Peiu critică politicile energetice promovate în România. „Guvernul nostru și-a ucis de pomană industria”
09:20
Petrișor Peiu critică politicile energetice promovate în România. „Guvernul nostru și-a ucis de pomană industria”
Mediafax
O ROMÂNCĂ a dat lovitura în alegerile din SUA! Ce a făcut fostul lider PMP în Florida
Digi24
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc... ”
Cancan.ro
Eduard Novak neagă relația cu bruneta voluptoasă. Fostul ministru nu recunoaște nici după 4 ani legătura cu una dintre consilierele sale
Prosport.ro
FOTO. „Am căzut din picioare”. Apariția jucătoarei de tenis în costum de baie i-a dat pe spate pe fani
Adevarul
Nicolae Ceaușescu: „Așa cum Drobeta nu este romană, nici Napoca nu este romană”. Cum au fost rebotezate orașe și sate cu nume antice
Mediafax
„NU am fost eu!” REACȚIA lui Trump după iminentul dezastru electoral al republicanilor
Click
„Ne-am nenorocit!” Adina Buzatu intervine în scandalul blănii purtate de Sorina Docuz. Reacția creatoarei de modă
Digi24
Cum ar fi fabricat procurorul Teodor Niță un dosar penal pentru schimbarea din funcție a unui șef de la Garda de Coastă
Cancan.ro
Ispita Gabriella, mesaj cu subînțeles pentru Prințul Marco?! 'Au trecut 164 de zile de când îți aprind lumânări'
Ce se întâmplă doctore
3 zodii de femei care pot avea parte de schimbări majore în următorii 10 ani. Ambiția le poate duce departe
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Ford Focus din 2017 cu motor Ecoboost. Cu ce dotări vine acest exemplar?
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Test de cultură generală. Cine a inventat furculița?
Mediafax Italia
NEWS ALERT. A murit Nadia Santini! Ce se va întâmpla cu moștenirea ei?!
Mediafax Spania
Reguli NOI în trenuri! Ce obligații vor avea pasagerii?!
PERICOL Ce a pățit o studentă din Iași, după ce și-a cumpărat lentile de contact la doar 30 lei, de pe Temu
11:10
Ce a pățit o studentă din Iași, după ce și-a cumpărat lentile de contact la doar 30 lei, de pe Temu
ALEGERI ÎN SUA Democratul Abdul El-Sayed este primul senator musulman din istoria SUA. Democratul revendică victoria în cursa pentru Senat în Michigan
10:40
Democratul Abdul El-Sayed este primul senator musulman din istoria SUA. Democratul revendică victoria în cursa pentru Senat în Michigan
Gândul de Vreme În ce zone continuă ploile și unde apare, în sfârșit, soarele. Date de ultimă oră de la ANM
10:29
În ce zone continuă ploile și unde apare, în sfârșit, soarele. Date de ultimă oră de la ANM
ALEGERI ÎN SUA Adam Hamilton scrie istorie în Kansas. Pastorul democrat l-a învins pe republicanul Roger Marshall și a pus capăt dominației de 94 de ani a Partidului Republican în alegerile pentru Senatul SUA
10:20
Adam Hamilton scrie istorie în Kansas. Pastorul democrat l-a învins pe republicanul Roger Marshall și a pus capăt dominației de 94 de ani a Partidului Republican în alegerile pentru Senatul SUA
ANALIZA de 10 Calcule cinice la Moscova. Capcana în care riscă să cadă Europa și negocierile Trump-Putin
10:00
Calcule cinice la Moscova. Capcana în care riscă să cadă Europa și negocierile Trump-Putin
ALEGERI Premierele istorice ale alegerilor din Statele Unite. Ce „grup divers“ de oameni intră în Congresul american
09:57
Premierele istorice ale alegerilor din Statele Unite. Ce „grup divers“ de oameni intră în Congresul american

Cele mai noi

Trimite acest link pe