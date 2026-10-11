Momente de coșmar la bordul unui avion. Un incendiu a izbucnit în cabină. Aeronava a aterizat forțat în India

Un avion al companiei IndiGo, care efectua un zbor pe direcția Delhi – Chennai, a fost nevoit să aterizeze de urgență duminică 11 octombrie pe Aeroportul Internațional Rajiv Gandhi din Shamshabad, după ce un incendiu a izbucnit la bord, notează NDTV.com.

O filmare postată pe rețeaua X, de una dintre persoanele aflate la bordul avionului, suprinde panica generată printre pasageri, care încearcă din răsputeri să stingă flăcările.

Care a fost cauza incendiului

Incendiul a izbucnit în compartimentul pentru bagaje de deasupra scaunelor. Potrivit companiei de zbor, focul a fost cauzat, accidental, de bateria externă a unuia dintre pasageri.

Incendiul a fost stins de echipajul de cabină cu ajutorul extinctoarelor, iar toți pasagerii și membrii echipajului sunt în siguranță, a anunțat compania IndiGo.

„Zborul IndiGo 6E 6115, care opera pe ruta Delhi-Chennai la data de 11 octombrie 2026, a fost redirecționat către Hyderabad după ce a fost detectat fum provenind de la un dispozitiv electronic personal al unui pasager. Echipajul de cabină a intervenit prompt, iar situația a fost ținută sub control. Conform protocoalelor stabilite, piloții au redirecționat zborul și au aterizat în siguranță pe Aeroportul Internațional Rajiv Gandhi din Hyderabad”, a precizat IndiGo într-un comunicat.

Pasagerilor li s-a pus la dispoziție o nouă cursă pentru a ajunge la destinație

Zborul 6E6115, operat de o aeronavă Airbus A321-251N, a decolat la 13:30 de pe aeroportul din Delhi, iar sosirea la Chennai era prevăzută pentru ora 16:00, înainte ca zborul să fie redirecționat.

Cursa a fost redirecționat către Hyderabad, unde a aterizat în siguranță. A fost pusă la dispoziție o altă aeronavă pentru ca pasagerii să își poată continua călătoria spre Chennai.

„Ne cerem scuze pentru inconvenientul creat clienților noștri din cauza acestei situații neprevăzute și depunem toate eforturile pentru a-l minimiza, inclusiv prin oferirea de băuturi și gustări și prin furnizarea de informații actualizate în timp util. Pentru IndiGo, siguranța clienților și a echipajului rămâne prioritatea noastră principală”, a adăugat compania.

VIDEO: @sudhakarudumula/X